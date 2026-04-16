La stagione della ginnastica ritmica entra nel vivo con un appuntamento cruciale: la penultima tappa della Coppa del Mondo, che si terrà a Baku, in Azerbaijan, dal 17 al 19 aprile. In questa occasione, la squadra italiana delle Farfalle si prepara a scendere in pedana con l'obiettivo di affinare la propria preparazione e consolidare le strategie in vista dei prossimi Europei e dei Mondiali di agosto, eventi che rappresentano il culmine della stagione agonistica.

Il gruppo che rappresenterà l'Italia a Baku è quello che si allena stabilmente a Chieti, già protagonista nella prima tappa del circuito internazionale, svoltasi a Sofia.

In quell'occasione, le azzurre avevano ottenuto una nona posizione nel concorso generale, un risultato che ha lasciato spazio a riflessioni, ma anche una brillante seconda piazza nella finale di specialità dell’esercizio misto, un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione.

Le ginnaste Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani comporranno la formazione italiana, prendendo il testimone dalle compagne del gruppo di Desio che, nell’ultima uscita a Tashkent, avevano chiuso all’ottavo posto. Questa strategia di alternanza tra i due gruppi è parte di un percorso mirato a identificare la migliore formazione possibile per affrontare i grandi appuntamenti internazionali.

Il contesto competitivo a Baku si preannuncia di altissimo livello, con nazioni come Bulgaria, Russia e Bielorussia tra le grandi favorite. Tuttavia, l'attenzione sarà alta anche su squadre emergenti e consolidate quali Brasile, Spagna, Israele, Giappone e Ucraina, senza sottovalutare la crescita di Germania e Uzbekistan. La Cina, invece, non parteciperà a questa tappa.

Obiettivi e aspettative per le Farfalle

L’Italia punta con determinazione a migliorare i risultati delle ultime uscite e a risalire le gerarchie mondiali. L'esordio stagionale a Sofia, pur avendo offerto spunti di riflessione, ha anche evidenziato il potenziale del gruppo grazie al podio nella finale di specialità. Il collettivo di Chieti, ora chiamato a una conferma importante, dovrà confrontarsi con avversarie di grande esperienza e tradizione.

Questa tappa di Coppa del Mondo rappresenta un banco di prova fondamentale per testare la solidità degli esercizi, affinare le strategie e consolidare la coesione del team in vista dei prossimi eventi clou della stagione.

Un trionfo storico per le Farfalle nella World Cup

In un contesto diverso ma altrettanto significativo, la squadra italiana ha saputo distinguersi anche in appuntamenti internazionali recenti, grazie al gruppo guidato da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta e Letizia Cicconcelli. Proprio a Baku, le azzurre hanno conquistato una memorabile medaglia d’oro nel concorso generale. Un successo ottenuto grazie a un punteggio di 18.550 nell’esercizio misto con tre palle e due funi, sommato al 22.100 ottenuto con i cinque cerchi, che ha permesso di superare nazioni blasonate come Bulgaria e Giappone.

Questa ennesima vittoria ha consentito all’Italia di aggiudicarsi l'all around del prestigioso circuito internazionale delle World Cup, confermando la sua posizione di eccellenza. Nel concorso generale individuale, la ginnasta Milena Baldassarri ha brillato chiudendo in ottava posizione con un punteggio di 64.000, migliorando di una posizione rispetto alla tappa di Pesaro e centrando l'importante finale al nastro. Anche Alexandra Agiurgiuculese ha mostrato progressi significativi, classificandosi sedicesima con 59.800 punti e conducendo una gara in crescendo, specialmente negli ultimi due attrezzi, dopo un inizio più incerto.