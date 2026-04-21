Allo stadio Via del Mare, Lecce e Fiorentina si sono affrontate in un match cruciale per la salvezza, concludendo la sfida con un pareggio per 1-1. La partita ha visto la formazione viola portarsi in vantaggio nel primo tempo grazie a una pregevole conclusione di Harrison, ma nella ripresa i padroni di casa hanno saputo reagire con determinazione, trovando il pareggio con un'incornata di Tiago Gabriel. Questo risultato ha permesso al Lecce di interrompere una serie negativa di quattro sconfitte consecutive, muovendo la propria classifica in un momento delicato della stagione.

Il primo tempo: vantaggio viola con Harrison

L'incontro è iniziato con ritmi intensi, ma dopo circa dieci minuti la Fiorentina ha subito un infortunio che ha costretto Gosens a lasciare il campo, con Vanoli obbligato a un cambio anticipato. Il Lecce ha risposto con la prima occasione pericolosa di Cheddira, il cui colpo di testa è stato salvato sulla linea da Fagioli. Al 30', la Fiorentina ha sbloccato il risultato: su assist di Mandragora, Harrison ha insaccato con un preciso sinistro a giro sul palo lontano, siglando il suo primo gol in Serie A. Un vantaggio che ha premiato l'incisività ospite nella prima frazione di gioco.

La ripresa: il pari del Lecce e l'esultanza di Tiago Gabriel

Nella ripresa, il Lecce è tornato in campo con rinnovato vigore, intenzionato a ristabilire l'equilibrio.

La pressione dei giallorossi ha generato diverse occasioni. Un intervento decisivo di De Gea ha negato il gol a Banda, mantenendo il vantaggio viola. La perseveranza del Lecce è stata premiata al 71': da un calcio d'angolo di Gallo, Tiago Gabriel ha firmato il pareggio con una potente incornata. L'esultanza veemente del difensore, che ha abbattuto la bandierina con un calcio, gli è costata un'ammonizione e la conseguente squalifica per la prossima trasferta a Verona. Nonostante ulteriori tentativi del Lecce, con occasioni create da Pierotti e Stulic, il risultato non è più cambiato. Il fischio finale ha sancito l'1-1, un punto che muove la classifica di entrambe le squadre.

Implicazioni in classifica e prossimi impegni

Il pareggio ha avuto ripercussioni significative sulla classifica di entrambe le formazioni. La Fiorentina ha raggiunto quota 36 punti, consolidando un vantaggio di otto lunghezze sulle terz'ultime. Un distacco che le garantisce una salvezza virtuale e maggiore serenità per le prossime gare. Per il Lecce, il punto conquistato è stato fondamentale: i giallorossi hanno agganciato la Cremonese a quota 28 punti, riaccendendo le speranze salvezza. La squadra di Di Francesco si prepara ora a un doppio impegno esterno contro Verona e Pisa, con un ritiro già programmato a Bussolengo per preparare al meglio queste sfide. Il pareggio, in definitiva, rappresenta un punto cruciale per entrambe, che dovranno comunque lottare per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.