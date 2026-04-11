Dopo sette mesi di assenza forzata, Holger Rune, uno dei talenti più brillanti del tennis mondiale, si prepara a un ritorno anticipato e ambizioso nel circuito. Il ventiduenne danese, costretto al ritiro nella drammatica semifinale di Stoccolma del 18 ottobre 2025 a causa della rottura completa del tendine d’Achille, ha sorpreso tutti con l'annuncio del suo rientro. In un'intervista rilasciata a 'The Insider – Monte-Carlo', Rune ha chiarito le sue intenzioni: “Non voglio solo tornare a giocare, voglio essere dominante, capire meglio il mio gioco e prendere decisioni migliori in campo.

L’obiettivo è tornare più forte di prima, ancora più completo”.

L'infortunio aveva interrotto bruscamente una stagione promettente, ma la determinazione di Rune a rientrare ai massimi livelli non è mai venuta meno. Dopo un lungo e impegnativo percorso di recupero e lavoro mirato, il danese è ora pronto a riprendere la propria carriera con rinnovate ambizioni e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

Il rientro ufficiale all'ATP 500 di Amburgo

Il tanto atteso rientro di Holger Rune avverrà a maggio, in occasione dell’ATP 500 di Amburgo, torneo in programma dal 16 al 23 maggio. L’annuncio ufficiale è stato diramato dagli organizzatori dell'evento tedesco, che hanno confermato la presenza del tennista danese tra i protagonisti.

Rune ha già dimostrato il proprio valore sui campi di Amburgo nel 2024, raggiungendo i quarti di finale, e ora punta a lasciare nuovamente il segno dopo la prolungata assenza.

“Il duro lavoro inizia ad Amburgo. Non vedo l’ora di tornare sulla terra battuta di Amburgo e di rivivere finalmente l’atmosfera del torneo dopo una pausa così lunga”, ha dichiarato Rune, evidenziando la sua impazienza di ricominciare e la determinazione a tornare competitivo ai massimi livelli.

La carriera di Rune e le nuove sfide

Holger Rune, ex numero quattro del mondo e attualmente ventinovesimo nel ranking ATP, ha già conquistato cinque titoli ATP nel circuito maggiore, tra cui il Barcelona Open nel 2025 e il Masters 1000 di Parigi nel 2022.

Considerato tra i giovani più spettacolari del tennis maschile, spesso accostato a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz come parte dei "nuovi big three", Rune si appresta a vivere una fase cruciale della propria carriera. Il suo rientro ad Amburgo rappresenta non solo una tappa importante dal punto di vista sportivo, ma anche un banco di prova fondamentale per valutare la sua condizione fisica e mentale dopo il lungo stop.

Oltre a Rune, il prestigioso torneo di Amburgo vedrà la partecipazione di altri nomi di rilievo come Flavio Cobolli, campione in carica, Jan-Lennard Struff, il giovane talento Justin Engel e il numero tre del mondo Alexander Zverev, pronto a giocare davanti al pubblico di casa con l'obiettivo di conquistare il titolo.

Per il danese, la sfida sarà quella di tornare protagonista e dimostrare di poter essere ancora una delle stelle più brillanti del circuito internazionale, aprendo un nuovo capitolo della sua promettente carriera.