La Roma ritrova slancio e speranza nella corsa alla Champions League grazie a una prestazione eccezionale di Donyell Malen. L'attaccante olandese ha firmato una tripletta decisiva, portando i giallorossi alla vittoria per 3-0 contro il Pisa e rilanciandoli in classifica. La serata è stata animata anche da un acceso botta e risposta tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, incentrato sulle dinamiche del mercato e sui ruoli all'interno del club.

La tripletta di Malen e il rilancio in campionato

La partita si è sbloccata rapidamente: al 4' minuto, un clamoroso errore di Caracciolo ha spianato la strada a Malen per il gol dell'1-0.

Il raddoppio è arrivato al 43', con l'olandese che ha finalizzato un assist preciso di Rensch. Nella ripresa, al 52', Malen ha completato la sua tripletta su passaggio di Soulé, siglando il definitivo 3-0. Questa è la sua prima tripletta da quando veste la maglia della Roma e la prima del campionato di Serie A 2025-26. Il successo consente ai giallorossi di agganciare la Juventus e di riavvicinarsi al Como, mantenendo viva la corsa per un posto in Champions, nonostante le persistenti tensioni societarie.

Ranieri contro Gasperini: lo scontro sul mercato

Nel pre-partita, Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, ha replicato alle critiche di Gasperini sul mercato. Ranieri ha sottolineato che l'allenatore “ha avallato e condiviso tutti gli acquisti” e che la sua scelta sulla panchina era finalizzata a “crescere i giovani”.

Gasperini, dal canto suo, ha ribattuto che “non ci sono mai state contrapposizioni”, affermando di aver “lasciato libera scelta per tutti quelli che non conosceva” e di aver “indicato due giocatori importanti, di cui ne è arrivato uno (Malen)”. Ranieri ha poi aggiunto: “Io sono il senior advisor del club, non dell'allenatore. Se mi piacerà continuare in questo ruolo andrò avanti, altrimenti no. Amo la Roma...”

Reazioni e prospettive future

Sul campo, la prestazione di Malen, autore di dieci gol in quattordici partite da quando è alla Roma, ha trasformato la partita in una vera festa, contribuendo a rasserenare l'ambiente dopo la recente sconfitta contro l'Inter. Al termine dell'incontro, Gasperini ha ulteriormente chiarito che “non ci sono mai stati screzi” con Ranieri e ha elogiato Malen come un giocatore di grande valore, confermando di averlo fortemente voluto come prima punta, un ruolo decisivo per il suo trasferimento a Roma.

Resta in bilico la posizione di Massara, con il nome di Giuntoli che circola per il futuro, ma ogni decisione è rimandata a fine stagione, in attesa di conoscere l'esito della qualificazione della Roma in Champions League.