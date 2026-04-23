La terra rossa di Madrid ospita il secondo turno del Masters 1000. In campo Dusan Lajovic e Arthur Rinderknech. In palio un posto nei sedicesimi di finale. L'appuntamento è fissato per venerdì 24 aprile, con inizio alle ore 09:00, sui campi della Caja Mágica. Il match mette di fronte due giocatori in momenti di forma opposti, con una notevole differenza di classifica che crea uno scenario da "testa o croce".

Rinderknech favorito, ma Lajovic può sorprendere

Le quote dei principali bookmaker vedono Arthur Rinderknech favorito. 10Bet quota il successo del francese a 1.57, mentre una vittoria di Dusan Lajovic è data a 2.30.

WilliamHill offre Rinderknech a 1.57 e Lajovic a 2.38. Queste cifre implicano una probabilità di vittoria di circa il 63% per il tennista transalpino, basata quasi esclusivamente sulla classifica ATP. Tuttavia, il recente stato di forma sulla terra battuta e l'adattamento alle condizioni di Madrid potrebbero influenzare l'esito. Lajovic, reduce da una vittoria convincente al primo turno, potrebbe rappresentare una "value bet" per chi considera il suo attuale rendimento più indicativo del ranking stagionale.

Due stati di forma a confronto

Le statistiche degli ultimi incontri dipingono un quadro netto. Dusan Lajovic arriva a questa sfida con il morale alto, dopo aver superato Lorenzo Sonego a Madrid con un 6-3, 7-6.

Il serbo ha mostrato solidità, commettendo zero doppi falli e servendo con il 68% di prime palle, vincendo il 76% dei punti con la prima e il 74% con la seconda. Ha salvato una delle due palle break concesse e convertito 2 delle 6 opportunità in risposta. Il bilancio tra vincenti (18) ed errori non forzati (16) è positivo, con una performance a rete dell'88% (7 su 8).

Dall'altra parte, Arthur Rinderknech proviene da una netta sconfitta a Monaco contro Joao Fonseca (3-6, 2-6). I suoi numeri sono stati preoccupanti, specialmente al servizio: 4 ace a fronte di 5 doppi falli. Il rendimento sulla seconda di servizio è stato del 37%, cedendo il servizio per 3 volte. In risposta, non ha convertito alcuna palla break su 9 opportunità.

Il rapporto tra vincenti ed errori non forzati (24 a 24) indica un tennis potente ma falloso. Vincere solo il 29% dei game totali (5 su 17) è un dato allarmante in vista della sfida con un Lajovic in forma.

Ranking e precedenti: l'abisso in classifica

La differenza nel ranking ATP è il fattore che più influenza le quote. Arthur Rinderknech è numero 26 del mondo, con 1716 punti. Dusan Lajovic si trova alla posizione numero 138 con 451 punti, ma con una tendenza positiva ("Movimento: up"). Il serbo è un veterano con un passato da top 30 e grande esperienza sulla terra battuta. Questa disparità di classifica, sebbene significativa, potrebbe essere meno rilevante sulle condizioni specifiche di Madrid e sullo stato di forma attuale.

Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori. Questo sarà il loro primo incontro nel circuito ATP. Lajovic cercherà di muovere Rinderknech, prolungare gli scambi e variare il gioco. Rinderknech dovrà fare affidamento sulla potenza del suo servizio e del suo dritto per accorciare i punti. La gestione mentale e la capacità di imporre il proprio stile saranno fondamentali.

La sfida tattica sulla terra della Caja Mágica sarà uno scontro di stili. Da un lato, la solidità da fondo campo e l'intelligenza tattica di Lajovic; dall'altro, la potenza esplosiva di Rinderknech. La chiave potrebbe risiedere nella capacità del francese di limitare gli errori non forzati e di essere cinico nelle occasioni importanti.

Se Rinderknech troverà continuità, la sua superiorità in termini di potenza pura potrebbe fare la differenza. Ma se Lajovic, forte della sua recente vittoria, saprà imbrigliare l'avversario in una lotta di logoramento e precisione, l'esito previsto dai bookmaker potrebbe essere ribaltato.