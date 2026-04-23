I playoff NBA 2025-2026 proseguono con due sfide avvincenti che hanno animato la notte tra la Eastern e la Western Conference. I Detroit Pistons hanno risposto con forza, pareggiando i conti nella serie contro gli Orlando Magic, mentre gli Oklahoma City Thunder hanno consolidato il loro vantaggio, portandosi sul 2-0 contro i Phoenix Suns. Due risultati che delineano scenari interessanti per il prosieguo di queste infuocate serie di post-season.

Detroit Pistons: il riscatto in Gara-2 contro Orlando Magic

Sul parquet di casa, i Detroit Pistons hanno dimostrato grande determinazione in Gara-2, superando gli Orlando Magic con un netto 98-83.

Questo successo permette alla franchigia del Michigan di ristabilire la parità nella serie, ora sull'1-1, prima di spostarsi in Florida per le prossime cruciali partite. L'inizio del match ha visto i padroni di casa prendere un leggero vantaggio, chiudendo il primo quarto sul 25-21. Nonostante un tentativo di allungo dei Pistons nel secondo periodo, che li ha portati fino al +8, gli Orlando Magic sono riusciti a reagire, riportando il punteggio in perfetta parità (46-46) all'intervallo lungo, a testimonianza di una prima metà di gara estremamente equilibrata.

La svolta decisiva è arrivata nel terzo quarto, quando i Pistons hanno innestato una marcia superiore. Con un parziale travolgente, la squadra ha costruito un vantaggio significativo, toccando rapidamente il +11 e poi volando addirittura a un impressionante +27.

Questa dimostrazione di forza, frutto di una difesa asfissiante e di un attacco fluido, ha lasciato poche speranze ai Magic, che hanno faticato a contenere l'offensiva avversaria. L'ultimo periodo è stato una gestione controllata del cospicuo margine accumulato, con Detroit che ha mantenuto saldamente il comando fino al fischio finale. Tra le fila dei Pistons, Cade Cunningham è stato il faro della squadra, autore di una prestazione eccezionale con 27 punti e 11 assist. Al suo fianco, Tobias Harris ha fornito un contributo fondamentale con 16 punti e 11 rimbalzi. Per gli Orlando Magic, il migliore è stato Paolo Banchero, che ha chiuso la sua partita con 18 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, l'ultimo a mollare in una serata difficile per la sua squadra.

Oklahoma City Thunder inarrestabili: 2-0 sui Phoenix Suns

Nella Western Conference, gli Oklahoma City Thunder hanno continuato la loro marcia trionfale, imponendosi anche in Gara-2 contro i Phoenix Suns con il punteggio di 120-107. Questa vittoria consolida il loro dominio, portando la serie sul 2-0 e mettendo i campioni in carica in una posizione di netto vantaggio. Nonostante un'iniziale sorpresa da parte dei Suns, che hanno tentato di prendere il comando, i Thunder hanno prontamente risposto con un parziale di 7-0, chiudendo il primo quarto in vantaggio per 30-29. Nel secondo periodo, la franchigia di Oklahoma City ha mantenuto il controllo del gioco, andando negli spogliatoi con un rassicurante +8 (65-57).

La ripresa ha visto gli Oklahoma City Thunder accelerare ulteriormente, incrementando il loro vantaggio e raggiungendo un massimo di +23 nel terzo quarto. I Phoenix Suns hanno faticato a contenere l'offensiva avversaria e, nonostante un tentativo di reazione nell'ultimo periodo, il divario accumulato si è rivelato incolmabile. La gestione del finale di partita da parte dei Thunder è stata impeccabile, assicurandosi una vittoria che li proietta con fiducia verso le prossime sfide. Il trascinatore indiscusso dei Thunder è stato Shai Gilgeous-Alexander, autore di una performance stellare con 37 punti e 9 assist. Ottimo anche il contributo di Chet Holmgren, che ha messo a referto 19 punti e 8 rimbalzi.

Tra le fila dei Suns, Dillon Brooks ha cercato di tenere a galla i suoi con 30 punti, affiancato da Devin Booker con 21 punti, ma i loro sforzi non sono stati sufficienti a evitare la seconda sconfitta consecutiva. La serie si sposterà ora in Arizona, dove i Suns dovranno trovare la chiave per invertire la rotta e riaprire i giochi.

Le stelle in campo e le prospettive delle serie

Le due notti di playoff NBA hanno messo in evidenza l'importanza cruciale dei leader tecnici all'interno delle squadre. Da un lato, Cade Cunningham per i Detroit Pistons ha dimostrato la sua capacità di guidare la squadra alla vittoria, fornendo punti e assist decisivi. Dall'altro, Shai Gilgeous-Alexander ha confermato il suo status di superstar, trascinando gli Oklahoma City Thunder con prestazioni di altissimo livello.

I Thunder, sfruttando appieno il fattore campo, hanno mostrato una notevole solidità su entrambi i lati del campo, mentre Detroit ha saputo reagire con prontezza dopo la sconfitta iniziale, ristabilendo l'equilibrio. Le prossime gare, che si disputeranno in trasferta per le squadre vincenti di questa notte, saranno fondamentali per il destino delle serie. Gli Orlando Magic e i Phoenix Suns saranno chiamati a fornire una risposta convincente davanti al proprio pubblico per mantenere vive le loro speranze di avanzamento nei playoff.