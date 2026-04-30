La ventottesima edizione dell’Annuario Media Sport è ora disponibile online, segnando un passaggio storico per l’informazione sportiva italiana. Fondata nel 1994 da Gian Luigi Corti, la pubblicazione debutta in formato completamente digitale, trasformandosi in una banca dati online. Mira a servire oltre 20.000 utenti tra dirigenti sportivi, comunicatori, giornalisti sportivi e redazioni di media nazionali e locali.

Il nuovo formato consente una navigazione intuitiva tra le redazioni di agenzie, quotidiani, radio, televisioni e testate online. Vengono forniti riferimenti dettagliati dei giornalisti sportivi, organizzati per regione e testata.

Questa evoluzione amplia significativamente la diffusione e la consultabilità, garantendo una copertura globale.

Annuario Media Sport: risorsa chiave

L’Annuario Media Sport si conferma una risorsa fondamentale per gli operatori del settore sportivo, offrendo una banca dati aggiornata e di facile accesso. Nel 2025, il portale ha registrato oltre un milione di pagine lette, e la newsletter settimanale “Media & Sport” raggiunge più di 18.000 abbonati. Il progetto, avviato oltre trent’anni fa, si è adattato ai mutamenti mediatici, mantenendo il suo ruolo di collegamento tra i protagonisti dello sport e chi ne racconta le vicende.

La piattaforma digitale facilita la ricerca rapida e mirata delle informazioni, ottimizzando il lavoro di giornalisti e professionisti della comunicazione.

L’accesso online garantisce una copertura estesa, rendendo l’Annuario uno strumento sempre più indispensabile.

Il panorama degli annuari

Anche la ventisettesima edizione dell’Annuario della Stampa Sportiva Italiana (USSI) ha fornito un'istantanea del mondo sportivo nazionale. L'edizione 2025, curata da Michele Corti e Marco Callai, ha incluso dati su redazioni, giornalisti e federazioni, con un focus su Milano Cortina 2026 e i maggiori eventi. Fondato nel 1995 da Gian Luigi Corti, l’Annuario USSI è ampiamente distribuito. I suoi contenuti speciali sono disponibili online e tramite newsletter, evidenziando una tendenza marcata alla digitalizzazione e condivisione delle informazioni nel settore sportivo.