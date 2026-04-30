In occasione del Media Day che precede il Gran Premio di Miami, il giovane pilota Kimi Antonelli ha condiviso le sue aspettative, mostrando un mix di entusiasmo e pragmatismo. “È davvero emozionante essere di nuovo qui, un luogo che l’anno scorso mi ha visto conquistare la mia prima pole position in una gara Sprint”, ha dichiarato Antonelli. Il fine settimana si preannuncia particolarmente interessante e sfidante per il team: “Abbiamo introdotto solo piccole modifiche, mentre le altre squadre hanno portato aggiornamenti importanti. Vedremo come si evolverà la situazione in pista.

È quasi certo che i nostri avversari si avvicineranno, il che significa che questo fine settimana potremmo dover lottare con maggiore intensità per mantenere le posizioni di vertice”.

Il talento della Mercedes ha inoltre evidenziato la forte competitività all'interno del proprio box. “Ho un compagno di squadra fortissimo in George, che è estremamente veloce”, ha proseguito il pilota italiano, sottolineando l'importanza di un confronto interno stimolante. Con l'avvicinarsi degli avversari, la sua priorità è chiara: “Devo continuare ad alzare l’asticella e massimizzare le prestazioni in ogni sessione”. Antonelli ha poi ripercorso un periodo recente di successi: “Un mese fa abbiamo vissuto un bel momento con le gare in Cina e Giappone, disputate una dopo l’altra con risultati positivi.

Ma ora è un nuovo inizio e devo essere pienamente pronto ad affrontare le nuove sfide”. L’obiettivo finale rimane ambizioso: “Ovviamente, l’intenzione è quella di mantenere questa posizione fino alla fine dell’anno, ma sono consapevole che sarà una battaglia dura e impegnativa”.

La determinazione di Antonelli dopo i successi recenti

L'arrivo di Antonelli a Miami segue un periodo particolarmente positivo e incoraggiante, contraddistinto da buone prestazioni sia in Cina che in Giappone. Il suo riferimento a un “nuovo inizio” non è casuale: esso evidenzia la sua ferma volontà di confermare i risultati eccellenti già ottenuti, pur essendo pienamente consapevole delle sfide complesse che lo attendono sul circuito.

L’atteggiamento del giovane pilota è quello di chi non si accontenta dei traguardi raggiunti e intende mantenere una concentrazione altissima, focalizzandosi sull'ottimizzazione di ogni dettaglio per le prossime gare.

Le modifiche regolamentari FIA per la stagione 2026

Le osservazioni di Antonelli sulle “piccole modifiche” del suo team si inseriscono in un quadro più ampio di innovazioni regolamentari introdotte dalla FIA per la stagione 2026. Queste novità sono state concepite con l'obiettivo primario di migliorare la gestione dell’energia e di incrementare la sicurezza in pista, senza tuttavia stravolgere radicalmente il panorama competitivo. Tra gli interventi più significativi spiccano la riduzione della durata massima del “superclip”, ora limitata a un intervallo di 2-4 secondi per giro, e l’implementazione di sistemi automatici progettati per prevenire partenze pericolose.

Questi aggiustamenti, sebbene possano apparire limitati nella loro portata, hanno il potenziale per rendere le gare più equilibrate e, di conseguenza, ancora più avvincenti per il pubblico e per i piloti stessi, introducendo nuove dinamiche strategiche.