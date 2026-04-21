L'Atalanta e la Lazio si preparano a un confronto cruciale mercoledì sera, alle ore 21, a Bergamo, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In palio non c'è solo un posto in finale, ma anche la concreta possibilità per i biancocelesti di centrare la qualificazione europea attraverso la vittoria del prestigioso trofeo.

Alla vigilia di questo appuntamento così sentito, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha cercato di smorzare la retorica mediatica che spesso accompagna sfide di tale portata. “Non c’è una partita che vale una stagione, non si può valutare tutto con un match,” ha dichiarato Sarri, aggiungendo: “Dal punto di vista mediatico c’è questa definizione, ma non è che una partita mi farà cambiare idea.

Stiamo parlando, però, di una manifestazione che dura cinque partite, mi piacerebbe arrivare in fondo ma non mi farà cambiare idea sulla stagione.”

Il tecnico ha poi voluto evidenziare le difficoltà incontrate dalla sua squadra nel corso dell'annata. “È evidente che ha subito episodi arbitrali negativi e sta giocando senza pubblico; quanti punti ci possono aver levato queste cose non lo so. Ma è un gruppo che può fare di più,” ha affermato, spronando i suoi giocatori a esprimere il loro pieno potenziale.

Il sostegno dei tifosi e la rosa quasi al completo

Un importante segnale di vicinanza e supporto è giunto dai mille tifosi che hanno partecipato all’allenamento a porte aperte tenutosi a Formello.

I sostenitori hanno intonato cori per la squadra e per il tecnico, creando un'atmosfera di grande entusiasmo. Sarri ha commentato positivamente l'iniziativa: “È stata una bella mattinata per noi, ci fa piacere perché c’erano tanti bambini. Ora ci piacerebbe ritrovarli allo stadio perché sono stati mesi difficili.”

Per la decisiva sfida di Bergamo, la Lazio potrà contare su una rosa quasi al completo. Saranno esclusi dalla lista dei convocati Provedel e Furlanetto, oltre a Rovella che ha partecipato solo parzialmente al riscaldamento. Saranno invece regolarmente disponibili per il match giocatori chiave come Marusic, Gila e Maldini, fornendo al tecnico opzioni importanti.

L'importanza della sfida e le ambizioni europee

Nonostante la cautela espressa da Sarri, la consapevolezza dell’importanza di questo appuntamento è palpabile all'interno del gruppo. Il capitano Mattia Zaccagni ha definito la gara “una partita fondamentale per noi e per la nostra gente: la giocheremo al massimo,” sottolineando l'impegno e la determinazione della squadra.

Anche il tifo organizzato, pur non avendo partecipato all’allenamento, ha manifestato il proprio supporto annunciando l’allestimento di un maxischermo a Tor di Quinto. Qui, i tifosi potranno seguire insieme i 90 (e forse più) minuti che possono rivelarsi decisivi per la stagione biancoceleste, soprattutto dopo il pareggio per 2-2 ottenuto all’andata all’Olimpico.

Il cammino in Coppa Italia e i precedenti

La semifinale di ritorno tra Atalanta e Lazio si disputerà mercoledì 22 aprile 2026. Questo incontro segue il pareggio per 2-2 registrato nella gara d'andata, giocata il 4 marzo all’Olimpico. Il calendario della Coppa Italia 2025-2026 prevede che le semifinali di ritorno si svolgano tra il 21 e il 22 aprile, con la finale fissata per il 13 maggio.

La Lazio non raggiunge la finale di Coppa Italia dalla stagione 2018-19, quando riuscì a conquistare il trofeo proprio contro l’Atalanta. Quest'anno, la competizione rappresenta l'ultima chance concreta per il club capitolino di sperare in una qualificazione per l’Europa nella prossima stagione, aggiungendo un ulteriore livello di pressione e motivazione alla sfida.