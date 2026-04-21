Il futuro di Carlos Alcaraz al Roland Garros è appeso a un filo. Il numero due del ranking mondiale ha annunciato che i prossimi esami medici al polso destro saranno determinanti per stabilire la sua partecipazione al prestigioso torneo parigino, in programma dal 24 maggio al 6 giugno. L'incertezza arriva dopo che il giovane tennista spagnolo è stato costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona la scorsa settimana, a seguito di un infortunio rimediato durante il primo turno, e ha successivamente dato forfait anche per il torneo di Madrid.

Alcaraz ha condiviso le sue sensazioni e l'impegno del suo team medico.

"Stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché questo esame vada bene", ha dichiarato all’emittente televisiva spagnola TVE, sottolineando la necessità di pazienza. "Sto cercando di essere molto paziente. Ma stiamo bene e stiamo solo aspettando un po’. Nei prossimi giorni faremo alcuni esami e poi vedremo come si evolve l’infortunio e quali saranno i prossimi passi". Le sue parole riflettono un approccio cauto e la consapevolezza della delicatezza della situazione.

La priorità: un recupero completo

Il campione ha espresso chiaramente la sua filosofia riguardo al rientro in campo, mettendo la sua carriera a lungo termine al di sopra di qualsiasi fretta. "Preferisco tornare un po’ più tardi ma in ottima forma piuttosto che tornare presto, affrettando i tempi e non sentendomi bene", ha affermato.

Questa scelta strategica è dettata dalla volontà di prevenire danni futuri: "Se Dio vuole, ho una lunghissima carriera davanti a me e forzare il rientro al Roland Garros potrebbe seriamente danneggiarmi nei tornei futuri. Sono cose che succedono nel mondo del tennis professionistico. Bisogna accettarle. Devo recuperare molto bene se non voglio che questo mi condizioni in futuro". Un messaggio di maturità e lungimiranza da parte del ventiduenne spagnolo.

L'infortunio al polso destro si è manifestato durante il match d’esordio a Barcellona contro Otto Virtanen, una partita che Alcaraz aveva comunque vinto con il punteggio di 6-4, 6-2, pur avendo ricevuto cure in campo. Da quel momento, la sua presenza ai tornei successivi è stata compromessa, lasciando i fan in attesa degli esiti degli imminenti controlli medici che chiariranno il suo destino per il secondo Slam stagionale.

Il contesto della stagione e le prospettive future

Nonostante l'attuale battuta d'arresto, Carlos Alcaraz, due volte campione in carica al Roland Garros, ha continuato a ricevere riconoscimenti importanti. Recentemente, si è presentato ai Laureus Awards a Madrid con il polso destro immobilizzato, dove è stato insignito del premio come sportivo dell’anno. Dopo il ritiro dal torneo di Madrid, il prossimo appuntamento nel suo calendario sarebbe l'Italian Open, un torneo che Alcaraz ha trionfalmente vinto nella passata stagione. "Per ora sto cercando di restare positivo, anche se questi giorni sono diventati un po’ troppo lunghi", ha confessato il tennista, mostrando la sua resilienza e la determinazione a superare questo periodo difficile in vista dei prossimi e cruciali impegni agonistici.