Alexander Zverev ha ottenuto una vittoria cruciale contro Joao Fonseca, aprendo il programma sul campo centrale del Country Club di Montecarlo. Il tedesco si è imposto per 7-5, 6-7, 6-3, dopo oltre due ore e mezza di intensa battaglia, diventando il primo semifinalista del Masters 1000 monegasco.

L'incontro è stato caratterizzato da grande equilibrio e momenti di tensione, specialmente nel secondo set, quando Fonseca ha saputo reagire con forza, portando la sfida al terzo parziale. Mischa Zverev, fratello maggiore di Alexander, ha commentato la prestazione: “Match molto positivo, ha giocato bene.

Nel secondo set è calato per un attimo e Fonseca è tornato su molto forte, giocando davvero molto bene… alla fine non c’è una sola persona in campo, ma due”. Ha poi aggiunto: “Alla fine comunque è riuscito a venirne fuori molto bene, vincendo al terzo set una partita molto dura. A maggior ragione essendo il primo torneo della stagione sulla terra, è sicuramente un buon risultato”.

Zverev: un inizio vincente sulla terra rossa

Il successo contro Fonseca è un ottimo inizio per Zverev nella stagione sulla terra battuta. Il tedesco, numero tre del mondo, ha mostrato solidità mentale e fisica, gestendo i momenti difficili e prevalendo in una sfida combattuta. La vittoria gli assicura la semifinale del torneo di Montecarlo per la terza volta in carriera.

Fonseca, giovane talento brasiliano, ha messo in difficoltà Zverev, soprattutto nel secondo set. L'esperienza e la determinazione del tedesco sono state decisive nel momento cruciale del terzo set, chiudendo l'incontro a suo favore.

Prospettive e sfide future per Zverev

Con questa vittoria, Zverev si prepara ad affrontare in semifinale il vincente tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Il tedesco punta al suo primo titolo ATP stagionale, dopo il successo a Monaco dodici mesi fa. Potrebbe inoltre completare il suo “sweep” personale dei Masters 1000 su terra battuta, avendo già trionfato due volte agli Internazionali d’Italia e al Madrid Open.

Il cammino di Zverev a Montecarlo conferma la sua competitività sulla terra rossa, superficie su cui ha già ottenuto importanti risultati.

Il prossimo match sarà un banco di prova cruciale, specialmente se dovesse incontrare Jannik Sinner. Contro l'italiano, Zverev ha perso le ultime sette sfide, sebbene Sinner non abbia mai vinto un Masters su questa superficie.