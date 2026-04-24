Una rete su misura con 5G integrato a bordo consentirà di trasferire i dati verso terra al massimo delle prestazioni. Luna Rossa potrà contare sul supporto di Fastweb, che affianca il team italiano come official sponsor e Technical Partner in vista della 38/a America's Cup, prevista a Napoli nel 2027.

L'innovazione del 5G “slicing”

Fastweb svilupperà una copertura 5G dedicata sia nell’area del Golfo di Cagliari sia a Napoli, sfruttando la tecnologia 5G "slicing", capace di offrire prestazioni personalizzate. Cagliari, oltre a ospitare il quartier generale del team, sarà anche sede della prima regata preliminare, mentre Napoli accoglierà l’evento principale della competizione.

Grazie a questa infrastruttura, Luna Rossa potrà inviare agli uffici a terra dati quasi in tempo reale: informazioni telemetriche durante le regate e contenuti video nel corso degli allenamenti. Ciò permetterà di rendere ancora più rapide ed efficienti le operazioni a bordo, offrendo un ulteriore vantaggio all’intero equipaggio.

Le voci dei protagonisti

La soluzione garantirà bassa latenza e un’elevata capacità di trasmissione su tutta l’area coperta. Il progetto sarà attivato a Cagliari entro maggio, in tempo per la regata preliminare, mentre a Napoli la rete sarà operativa entro l’estate. "Siamo molto contenti di avere Fastweb come technical partner - ha detto Gilberto Nobili, Technology and Operations Manager di Luna Rossa -.

Si tratta di un'azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni e averla a fianco ci permetterà di ottimizzare la trasmissione dei dati e le comunicazioni tra la barca e i nostri uffici tecnici.

Sapere di poter contare su una rete affidabile e potente e sul know-how di un brand leader come Fastweb è di fondamentale importanza in una sfida complessa e altamente tecnologica come l'America's Cup".

"La partecipazione a uno dei progetti sportivi più ambiziosi mai realizzati in Italia nasce da una visione condivisa: esprimere l'eccellenza mettendo a disposizione tecnologie di rete avanzate come il 5G dedicato e know-how - ha dichiarato Max Gasparroni, Chief Technology & Security Officer di Fastweb + Vodafone - Nell'ambito di questa collaborazione forniremo a Luna Rossa strumenti all'avanguardia per l'analisi delle performance, la comunicazione in tempo reale e l'ottimizzazione di ogni fase della navigazione, contribuendo a creare un ecosistema in cui tecnologia, sport e intelligenza umana si integrano per raggiungere nuovi livelli di prestazione. Una partnership che conferma il nostro impegno verso l'innovazione e la transizione digitale del Paese".