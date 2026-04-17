La Coppa del Mondo UCI 2026 di ciclismo su pista a Hong Kong ha offerto risultati contrastanti per l'Italia. Il momento più brillante è stata la vittoria di Matteo Fiorin nella gara dell’eliminazione maschile. L’azzurro ha mostrato grande lucidità tattica, mantenendosi in testa e scegliendo con precisione i momenti decisivi per lo sprint finale, dove ha superato il neozelandese Thomas Sexton e l’olandese Yoeri Havik.

Meno fortunata la prestazione del quartetto femminile dell’inseguimento. Composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, il team non ha confermato il primato in qualificazione (4’14”522).

Nel primo turno, le azzurre hanno registrato un calo (4’19”301), chiudendo settime. La Nuova Zelanda ha vinto la prova, seguita da Gran Bretagna e Francia.

Le altre prove degli azzurri

Nel settore maschile dell’inseguimento a squadre, il quartetto formato da Francesco Lamon, Niccolò Galli, Christian Fantini ed Etienne Grimod ha chiuso la qualificazione all’ultimo posto con 4’16”655. La Nuova Zelanda ha dominato anche qui, precedendo Danimarca e Cina.

Il Team Sprint maschile, con Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo, ha superato la qualificazione (quinto tempo, 43”390) e migliorato nel primo turno (43”123). Nonostante il progresso, non è bastato per superare il Giappone e accedere alle finali.

La Gran Bretagna ha vinto, davanti a Olanda e Francia.

Nell’eliminazione femminile, Chiara Consonni ha concluso al tredicesimo posto. La norvegese Anita Yvonne Stenberg ha vinto, precedendo Sze Wing Lee (Hong Kong) e Valentine Fortin (Francia).

Il contesto della Coppa del Mondo 2026

La tappa di Hong Kong (17-19 aprile) è la seconda delle tre prove della Coppa del Mondo UCI 2026 di ciclismo su pista. L’Italia, assente a Perth per motivi logistici, si è presentata al completo. Il quartetto femminile titolare include Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Per l’endurance maschile, i convocati sono Christian Fantini, Matteo Fiorin, Niccolò Galli, Etienne Grimod e Francesco Lamon. La velocità maschile vede in gara Matteo Bianchi, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro e Mattia Predomo. La terza e ultima tappa si terrà a Nilai, in Malesia.