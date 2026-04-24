Nelly Korda ha conquistato la vetta della classifica allo Chevron Championship 2026 dopo il primo giro, disputato sul percorso del Memorial Park di Houston. L'americana ha firmato un brillante -7, frutto di sette birdie, prendendo un solido comando. Per contro, la giornata si è rivelata particolarmente ardua per Benedetta Moresco, che ha chiuso in ultima posizione.

Il dominio di Korda nel primo giro

Al Memorial Park Golf Course, Korda ha messo a segno un giro impeccabile, senza alcun bogey, registrando un totale di 65 colpi. Questa performance rappresenta il suo miglior avvio in un Major negli ultimi anni.

Il suo vantaggio è stato costruito in particolare sul back nine, dove ha realizzato due birdie tra il decimo e il diciassettesimo buco, per poi aggiungerne altri cinque tra il primo e l'ottavo. Questo risultato le ha permesso di stabilire un margine di due colpi sulle immediate inseguitrici, la thailandese Patty Tavatanakit e la sudcoreana Somi Lee, entrambe ferme a -5.

La classifica e la difficile prova di Moresco

Dietro le prime tre, un gruppo compatto di quattro giocatrici si è posizionato a -4. Ne fanno parte la cinese Liu Yan, la francese Pauline Roussin‑Bouchard, la giapponese Yuri Yoshida e l'amateur americana Farah O’Keefe, quest'ultima studentessa al terzo anno presso la University of Texas e classificata al quarto posto nel ranking amatoriale.

A -3 si trova un nutrito gruppo di atlete, tra cui la danese Nanna Koerst Madsen, le svedesi Maja Stark e Linnea Strom, la francese Nastasia Nadaud, l'inglese Mimi Rhodes, la giapponese Sora Kamiya e le sudcoreane Ina Yoon, Jin Hee Im e Yunseo Yang. Quest'ultima, anch'essa amateur, ha saputo distinguersi con un eagle nel suo giro d'esordio.

La giornata è stata decisamente sfortunata per Benedetta Moresco, che ha concluso il primo giro in 131ª e ultima posizione. Il suo score di +9, caratterizzato unicamente da bogey, evidenzia un inizio di torneo molto complicato.