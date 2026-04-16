Mikaela Shiffrin è tornata ad allenarsi a Copper Mountain, dopo aver celebrato il suo terzo oro olimpico e la conquista della sesta Sfera di cristallo in carriera. L'atleta statunitense, pienamente consapevole del prestigio di ogni trofeo, si appresta ora ad affrontare una nuova e ambiziosa sfida: la possibilità di aggiudicarsi la settima Coppa del Mondo generale, un traguardo senza precedenti nella storia dello sci alpino femminile.

Shiffrin ha già eguagliato la leggendaria Annemarie Moser-Pröll con sei Coppe generali, consolidando la sua posizione tra le più grandi atlete di tutti i tempi.

Nella stagione 2025-26, la fuoriclasse americana ha dimostrato la sua superiorità soprattutto nello slalom, disciplina in cui ha accumulato 980 dei 1.410 punti totali. Ciononostante, la competizione si preannuncia intensa, con la giovane tedesca Emma Aicher che emerge come una rivale temibile e versatile.

Un obiettivo storico nel mirino

La conquista della settima Coppa del Mondo generale segnerebbe un primato assoluto per Shiffrin, superando anche il record detenuto per quarantasette anni da Annemarie Moser-Pröll. Per raggiungere questo obiettivo epocale, l'atleta statunitense dovrà necessariamente affinare le sue prestazioni anche nelle discipline in cui ha registrato meno successi recenti, come il gigante, dove l'ultima vittoria risale al 2023, e il Super-G.

La capacità di raccogliere punti in un ampio spettro di specialità si rivelerà cruciale per contrastare l'abilità polivalente di Aicher.

Attualmente, Shiffrin non ha in programma di competere nella discesa libera, ma non esclude l'eventualità di cimentarsi anche in questa disciplina qualora si rendesse necessaria per il raggiungimento del suo ambizioso traguardo. Nel suo entourage si sottolinea con pragmatismo: "La settima Coppa varrà bene una libera", lasciando così aperte tutte le opzioni strategiche.

Il confronto con le rivali e il contesto della Coppa

La sua sesta Coppa generale è stata assicurata nella scorsa stagione grazie a una prestazione determinante nel gigante finale di Hafjell. In quell'occasione, Shiffrin dimostrò la sua tempra, riuscendo a compiere una rimonta decisiva nella seconda manche e a posizionarsi davanti alle principali contendenti.

Emma Aicher, considerata tra le favorite, incappò in un errore nella seconda frazione di gara, concludendo immediatamente alle spalle della statunitense. Questo risultato consolidò la leadership di Shiffrin nel circuito mondiale.

Il prossimo appuntamento che segnerà l'inizio della nuova stagione per le atlete sarà il gigante di Sölden. Mikaela Shiffrin, forte della sua vasta esperienza e della determinazione che l'ha sempre contraddistinta, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dello sci alpino, con l'ambizioso obiettivo di diventare la prima donna a conquistare sette Coppe del Mondo generali.