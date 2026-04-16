La stagione 2026 di Jasmine Paolini è segnata da instabilità e risultati altalenanti. Dopo due anni di alto livello, l’azzurra fatica a ritrovare continuità, con un bilancio di nove vittorie e otto sconfitte. A Stoccarda, l’eliminazione al primo turno contro la qualificata turca Zeynep Sonmez (6‑2 6‑2) ha evidenziato non solo fragilità tecniche, ma anche emotive.

Durante l’incontro, in avvio di secondo set, Paolini non ha trattenuto le lacrime, un gesto raro per la sua combattività. Le immagini sono diventate simbolo di un momento difficile. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla serenità dell’atleta e sulla gestione del team, elementi centrali nell’analisi del rendimento della numero otto del mondo.

La ricerca di stabilità nel team tecnico

La separazione da Renzo Furlan (31 marzo 2025) ha segnato un punto di svolta. Da allora, Paolini ha ridefinito il proprio staff, senza consolidare un assetto tecnico stabile. La presenza di Sara Errani è divenuta centrale, rafforzata dai successi in doppio. Tuttavia, questa configurazione non sembra aver garantito la solidità necessaria. Le collaborazioni con Marc Lopez e Danilo Pizzorno, prive di continuità, hanno contribuito a un quadro di incertezza che si riflette sul campo.

Nei primi mesi del 2026, Paolini cerca riferimenti tecnici ed emotivi solidi. Si ipotizza una revisione delle priorità: ridurre l’impegno nel doppio per concentrarsi sul singolare.

Resta da capire quanto l’attuale assetto, inclusa l’influenza di Errani, sia funzionale alla sua crescita a lungo termine. Talento e competitività non sono in discussione, ma manca una direzione chiara e condivisa.

Pressione e prospettive per i prossimi tornei

La crisi di Stoccarda giunge in un momento delicato. Paolini dovrà difendere punti importanti, avendo raggiunto la semifinale a Stoccarda l’anno precedente e dovendo difendere la vittoria a Roma e gli ottavi al Roland Garros. La pressione è elevata; ritrovare serenità e stabilità è urgente per non compromettere classifica e fiducia.

In sintesi, il percorso di Jasmine Paolini nel 2026 è più complesso del previsto. Difficoltà tecniche ed emotive, unite a una gestione del team da consolidare, rappresentano le principali sfide. Solo chiarezza nella direzione tecnica e ritrovata serenità le permetteranno di esprimere il suo potenziale nei prossimi appuntamenti.