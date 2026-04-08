Matteo Berrettini e Daniil Medvedev si affrontano nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il quarto confronto diretto si terrà sul Court Rainier III dalle 11:00. Per l'azzurro, è una sfida cruciale per ranking ATP e morale.

Il romano accede per ritiro di Roberto Bautista Agut (1° turno). Il match è durato solo quattro giochi (Berrettini 4-0), con lo spagnolo ritirato per problema al collo, risparmiando energie.

Medvedev è nettamente in vantaggio nei precedenti (3-0). L'ultimo scontro, United Cup 2022, vide il russo imporsi 6-4 al terzo set.

Altri successi: Indian Wells (2018), ATP Cup (2021, 2022). Il vincente affronterà Rinderknech o Fonseca.

Il percorso a Montecarlo

Berrettini (n.90 ATP) cerca continuità dopo stop fisici. Nel 2026: 7 vittorie, 6 sconfitte (2° turno Buenos Aires, quarti Rio de Janeiro, 1° turno Santiago). Già esperienza su terra rossa. Sul cemento, sedicesimi a Miami (eliminato da Vacherot).

Daniil Medvedev (n.10 del mondo) non ha ancora giocato su terra battuta in stagione. Sul cemento, ha vinto ATP 250 Brisbane e Dubai Tennis Championships, e raggiunto finale Indian Wells (sconfitto da Sinner).

Obiettivi e prospettive

Per Berrettini, la sfida contro Medvedev è un banco di prova significativo: testare condizione, invertire trend negativo, ritrovare ritmo e fiducia, evitando stop fisici.

Medvedev punta a confermare il suo status tra i top ten anche su terra battuta, superficie di debutto 2026.

Il match promette spettacolo per un posto agli ottavi di finale. Entrambi hanno forti motivazioni e l’incontro si preannuncia combattuto, con Berrettini deciso a interrompere la serie negativa.