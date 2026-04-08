Il Masters 1000 di Montecarlo si prepara a ospitare un confronto di alto livello nel suo secondo turno: Matteo Berrettini sfiderà Daniil Medvedev. Per il tennista romano, entrato nel tabellone grazie a una wild card, la partita contro il russo, testa di serie numero sette e decimo nel ranking mondiale, si annuncia particolarmente ostica. Berrettini ha raggiunto questo stadio grazie al ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut dopo pochi game.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 8 aprile alle ore 11:00. Il match tra Berrettini e Medvedev aprirà il programma di giornata sul prestigioso Court Rainier III.

Matteo Berrettini, ventinove anni e numero novanta del ranking ATP, ha beneficiato di un esordio rapido. Daniil Medvedev, trenta anni, ha invece usufruito di un bye al primo turno. I precedenti tra i due sono tutti a favore del russo, che ha vinto i tre scontri diretti su cemento outdoor. L'ultimo risale alla ATP Cup del 2022 (Medvedev vincente per 6-2, 6-7(5), 6-4). Questa sarà la prima sfida sulla terra rossa, un fattore che potrebbe influenzare l'esito.

In palio gli ottavi di finale

Il vincitore del match tra Berrettini e Medvedev accederà agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Qui affronterà chi prevarrà tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech. Un crocevia fondamentale per il percorso di entrambi, con Berrettini che cercherà di ribaltare i pronostici.

Dove seguire Berrettini-Medvedev: tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport Plus (canale specifico da definire in mattinata). Per lo streaming, il match sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis Tv, servizi per abbonati. Sarà inoltre offerta una diretta testuale.

Il montepremi del Masters 1000 di Montecarlo

Il Masters 1000 di Montecarlo offre un montepremi significativo. Chi supera il secondo turno si assicura € 45.520, mentre il vincitore finale del torneo porterà a casa € 974.370.