Lorenzo Musetti affronterà Hubert Hurkacz al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero nove del mondo debutterà sulla terra rossa spagnola venerdì 24 aprile contro un avversario impegnativo. Il polacco, attualmente numero 63 del ranking ATP ma ex top-10 (sesto nell’agosto 2024), vanta una semifinale a Wimbledon (2021) e i quarti agli Australian Open (2024).

Hurkacz ha raggiunto il secondo turno superando il portoghese Jaime Faria (136 ATP) con un doppio 6-3 in settantuno minuti. Per Musetti si prospetta un impegno non facile, data la stagione complicata del polacco, segnata da eliminazioni premature: al secondo turno degli Australian Open, all’esordio in molti tornei (Montpellier, Rotterdam, Dubai, Indian Wells, Miami, Cap Cana) e agli ottavi di Montecarlo.

I precedenti e il riscatto di Musetti

I precedenti tra Musetti e Hurkacz sono in perfetta parità (due vittorie a testa). L’azzurro si impose agli Internazionali d’Italia nel 2021 (per ritiro di Hurkacz) e agli ottavi di Rotterdam nel 2022. Il polacco prevalse a Wimbledon nel 2021 e 2023. Musetti arriva a Madrid dopo alcuni passaggi a vuoto e problemi fisici. Il ko a Montecarlo e la sconfitta a Barcellona sono risultati da riscattare. Il toscano ha dichiarato di aver avuto bisogno di tempo per recuperare da infortuni e ritrovare la forma in campo, aggiungendo fiducioso: “Mi sento bene dal punto di vista fisico, quindi non vedo l’ora di iniziare il torneo”.

Il Masters 1000 di Madrid è per Musetti un’occasione per rilanciarsi e confermare le ottime sensazioni dello scorso anno, quando fu semifinalista. Il match contro Hurkacz sarà un banco di prova per valutare la sua crescita e condizione sulla terra rossa.