La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha conquistato la CEV Cup di volley maschile, assicurandosi il trofeo europeo dopo aver vinto i primi due set nella finale di ritorno contro il Luneburg. La partita, disputata al PalaBancaSport di Piacenza, ha visto la formazione emiliana capitalizzare il netto 3-0 ottenuto all’andata in Germania, un risultato che aveva già spianato la strada verso il successo continentale.

Secondo il regolamento della competizione, la vittoria di almeno due set nella gara di ritorno era sufficiente per alzare la coppa senza ricorrere al golden set.

La squadra italiana, sostenuta da un pubblico entusiasta e da un palazzetto completamente esaurito, ha risposto con una prestazione impeccabile. Il primo set si è concluso con un convincente 25-20, grazie a un attacco decisivo di Efe Mandiraci, al culmine di scambi intensi, muri efficaci e ace che hanno infiammato la platea. Nel secondo set, Piacenza ha mantenuto alta la pressione e la determinazione: Comparoni si è distinto con un “missile” e un ace, mentre Simon e Bovolenta hanno continuato a mettere a segno punti fondamentali, sigillando di fatto il trionfo.

L'atmosfera trionfale al PalaBancaSport e i protagonisti

L’atmosfera al PalaBancaSport è stata quella delle grandi occasioni, con il sold-out a testimoniare l’enorme attesa e il profondo coinvolgimento della città per una serata che entra di diritto nella storia del club.

Tra i protagonisti assoluti di questa doppia sfida si sono distinti Alessandro Bovolenta, autore di 17 punti nella gara d’andata, José Gutierrez con 11 e Efe Mandiraci con 10. Nella decisiva gara di ritorno, Mandiraci ha confermato il suo ruolo cruciale, affiancato da Simon e Galassi, punti di riferimento sia in attacco che a muro. Il pubblico ha sostenuto la squadra con un entusiasmo contagioso, consapevole di assistere a un momento storico per il volley piacentino.

Il percorso verso il titolo europeo e le condizioni delle squadre

Piacenza ha affrontato questa finale con la consapevolezza di aver raggiunto il suo primo titolo europeo. La squadra ha dimostrato una solidità e una qualità eccezionali lungo tutto il percorso in CEV Cup, superando avversari di alto livello e mostrando una crescita costante.

Un fattore determinante è stata la condizione fisica di Efe Mandiraci: il fastidio alla spalla accusato nelle scorse settimane è ormai un lontano ricordo, permettendo al talentuoso giocatore turco di offrire il suo contributo migliore nei momenti chiave. Dall’altra parte, il Luneburg di Stefan Hubner ha giocato senza nulla da perdere, ma la superiorità e la determinazione di Piacenza, spinta dal calore del proprio pubblico, sono state inequivocabili.

La finale di ritorno, trasmessa in diretta televisiva, rappresenta il culmine di una stagione europea vissuta da protagonista assoluta dalla formazione emiliana. La città di Piacenza si prepara a celebrare un traguardo atteso e ampiamente meritato, frutto di un mix vincente di talento individuale, spirito di gruppo e incrollabile determinazione.