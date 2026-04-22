Lorenzo Musetti torna protagonista al Master 1000 di Madrid con rinnovata fiducia. Il tennista toscano, che ha affrontato un periodo di stop di due mesi a causa di un infortunio, si dichiara pronto a riprendere il ritmo in campo. “Non vedo l’ora di iniziare a giocare”, ha affermato Musetti, esprimendo la convinzione che “i risultati arriveranno”.

La preparazione e la condizione fisica

Musetti ha sottolineato l'importanza della settimana trascorsa a Barcellona, definendola "una buona settimana". Ha spiegato: “Sicuramente c'è tanto da fare e su cui lavorare ma la cosa buona è stata riuscire a giocare tre partite di livello che mi mancavano da un po' di tempo e che mi fanno arrivare qui con un po' più di fiducia sia nel fisico che nella testa”.

L'intenso periodo di allenamento è stato cruciale per il suo rientro: “Mi sono allenato molto bene e questa è la cosa più importante perché so che a un certo punto i risultati arriveranno”.

Il rientro in campo e gli avversari a Madrid

Il percorso di rientro non è stato privo di difficoltà, come ammesso dallo stesso Musetti: “Non ho giocato partite per più di due mesi e a Monte-Carlo è stata dura rientrare senza nessuna partita sulla terra”. Ha evidenziato la necessità di “adattarsi sia nel fisico che nella testa” per superare i momenti complessi. A Madrid, il tennista è atteso da un esordio impegnativo contro uno tra il temibile polacco Hubert Hurkacz o il portoghese Faria. Riguardo alle specificità del gioco in altura, Musetti ha osservato: “Ci sono aspetti positivi e negativi nel giocare in altura: ad esempio quando devo rispondere a dei servizi molto potenti sul mio rovescio, non è facile trovare ritmo e forza, ma per il resto vedo solo aspetti positivi”.

Obiettivi e prospettive future

Il tennista, attualmente numero nove del mondo, ha dovuto affrontare un lungo stop dopo il ritiro ai quarti degli Australian Open contro Novak Djokovic. Questo periodo di inattività ha reso il rientro in campo particolarmente sfidante, ma Musetti guarda al futuro con determinazione. “Sono contento di giocare a Madrid dove l'anno scorso andò benissimo, è sempre stato un torneo affascinante ricco di gente appassionata e non vedo l'ora di iniziare a giocare”, ha dichiarato, ribadendo il suo entusiasmo per il torneo spagnolo.

Il confronto con i top del circuito

In una recente intervista a Madrid, Musetti ha riflettuto sul suo percorso e sulle sue ambizioni. Ha ammesso le difficoltà degli ultimi mesi: “Negli ultimi due mesi ho fatto fatica coi vari infortuni, ora sta andando molto meglio: il grande obiettivo è Roma, poi ci sarà Parigi che è il fulcro della terra rossa”.

Il confronto con i vertici del tennis mondiale è una motivazione costante: “A inizio anno stavo trovando una continuità tale per avvicinarmi il più possibile a quei due marziani [Sinner e Alcaraz], poi gli imprevisti fisici mi hanno rallentato”. Nonostante gli ostacoli, la sua determinazione rimane salda: “Sto cercando di trovare la condizione ideale, la strada è quella, il talento da solo non basta ma c'è tanto sacrificio, tanto lavoro, l'ambizione di raggiungerli c'è”.