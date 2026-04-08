Lorenzo Musetti torna in campo mercoledì 8 aprile al Masters 1000 di Montecarlo, affrontando il monegasco Valentin Vacherot. L'esordio si preannuncia impegnativo e teso. L’incontro, valido per i sedicesimi di finale, si giocherà sul Court Rainier III a partire dalle ore 11:00.

Protagonisti e contesto del match

Musetti, n.5 mondiale, debutta nel torneo monegasco dopo un periodo di problemi fisici, tra cui un infortunio che lo ha costretto al ritiro ai quarti dell’Australian Open. Il suo avversario, Valentin Vacherot, n.23 ATP e idolo di casa, reduce da una vittoria in rimonta al primo turno contro Juan Manuel Cerundolo.

Il match è mercoledì 8 aprile sul Court Rainier III, quarto e ultimo incontro della sessione mattutina, con inizio alle ore 11:00. Il ritorno di Musetti segue l’infortunio in Australia contro Novak Djokovic; il toscano cerca riscatto sulla terra rossa monegasca, superficie a lui congeniale. Vacherot ha mostrato solidità e fiducia, spinto dal pubblico locale e dalla familiarità con i campi del Principato, elementi determinanti.

Analisi e obiettivi

Le analisi indicano Musetti favorito, ma non è escluso un match combattuto. Le quote lo vedono in vantaggio, ma Vacherot conta su rendimento costante e forte motivazione davanti al pubblico. Senza precedenti tra i due, l’approccio tattico iniziale sarà cruciale.

Vacherot ha dimostrato di sapersi esprimere al meglio sulla terra battuta, con un buon record nei circuiti Challenger e ITF e crescita. Il suo exploit al Masters 1000 di Shanghai dello scorso anno, vinto dalle qualificazioni, testimonia il suo potenziale. Per Musetti, il ritorno in campo è un banco di prova significativo: l’obiettivo è difendere la finale raggiunta a Montecarlo lo scorso anno e ritrovare ritmo e fiducia in vista della stagione sulla terra, con il Roland Garros all’orizzonte.