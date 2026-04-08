Il Masters 1000 di Montecarlo è pronto a ospitare una delle sfide più attese del secondo turno: l'incontro tra l'italiano Flavio Cobolli e il giovane belga Alexander Blockx. Questo match cruciale, che promette grande spettacolo per gli appassionati di tennis, si svolgerà sul 'Campo dei Principi'.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 11:00 con la partita tra Rublev e Bergs, seguita dagli incontri Fonseca-Rinderknech e Ruud-Moutet. La sfida tra Cobolli e Blockx è fissata come quarto e ultimo incontro, con inizio previsto non prima delle 14:30, garantendo un pomeriggio di grande tennis.

Flavio Cobolli, classe 2002, arriva a questa importante tappa dopo aver superato con successo l'argentino Comesana al primo turno, dimostrando una notevole condizione fisica e mentale. Il tennista romano, la cui formazione è avvenuta prevalentemente sulla terra rossa, ha l'obiettivo di difendere gli ottavi di finale raggiunti nella precedente edizione del torneo, quando fu eliminato dal francese Fils. Una vittoria in questo match gli permetterebbe non solo di eguagliare il suo miglior risultato a Montecarlo, ma anche di mantenere i preziosi punti ATP conquistati nel 2025, fondamentali per il suo ranking.

Blockx, talento emergente e avversario insidioso

Dall'altra parte della rete, ad attendere Cobolli, ci sarà Alexander Blockx, un ventenne belga che si sta affermando come un talento emergente nel circuito.

Nonostante la sua preferenza per le superfici rapide, Blockx ha già dimostrato una sorprendente capacità di adattamento anche alla terra battuta. Il suo percorso nel torneo è iniziato con una convincente vittoria contro Denis Shapovalov, che gli ha garantito l'accesso al secondo turno. Non avendo partecipato al tabellone principale lo scorso anno, ogni punto conquistato in questa edizione del Masters 1000 rappresenta un significativo guadagno per il suo ranking ATP, rendendolo un avversario particolarmente motivato.

Il confronto tra Cobolli e Blockx si preannuncia inedito e aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla giornata tennistica. Gli osservatori del settore sottolineano come Cobolli possa partire con un lieve vantaggio tecnico, grazie alla sua maggiore esperienza e confidenza sulla terra rossa.

Tuttavia, il tennista azzurro dovrà mantenere alta la concentrazione ed evitare qualsiasi calo di rendimento, poiché Blockx è noto per la sua abilità nel capitalizzare ogni minimo cedimento dell'avversario.

In palio l'accesso agli ottavi e possibili scenari futuri

La posta in gioco è alta: il vincitore di questa sfida accederà agli ottavi di finale, dove affronterà l'australiano De Minaur, che ha superato Norrie in tre set. Per Flavio Cobolli, la posizione nel quarto di tabellone di Musetti apre uno scenario affascinante: la possibilità di un derby italiano ai quarti di finale. Questa prospettiva renderebbe il prosieguo del torneo ancora più avvincente per il pubblico italiano e per gli appassionati di tennis in generale.

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire l'incontro, la copertura televisiva sarà garantita da diversi canali Sky Sport. Per chi preferisce la visione in mobilità o tramite dispositivi connessi, la diretta streaming sarà disponibile sulle piattaforme dedicate: Sky Go, NOW e Tennis TV. Inoltre, per un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà possibile seguire la diretta testuale dell'incontro, per non perdere nessun momento saliente della partita.