La NASCAR Cup Series si prepara a riaccendere i motori in Kansas per la nona delle ventisei prove che compongono la regular season 2026. Dopo l'intensa tappa di Bristol, l'attenzione si sposta su questo atipico catino da 1 miglio e mezzo, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Sul tracciato che sorge a pochi chilometri da Kansas City, tutti gli occhi sono puntati su Kyle Larson, il campione in carica che potrebbe imporsi per la terza volta consecutiva, dopo i successi ottenuti nel 2024 e nel 2025.

Il Kansas Speedway: un tracciato unico

Il Kansas Speedway si è adattato perfettamente negli anni alle esigenze delle attuali vetture che gareggiano nella NASCAR Cup Series. Questo circuito è particolarmente distintivo grazie alle sue quattro curve, caratterizzate da un banking graduale che varia da 17 a 20 gradi. Un dettaglio tecnico che rende la pista sfidante e spettacolare. Tra i piloti attualmente in attività, diversi vantano già almeno un successo in Kansas: spiccano i nomi di Brad Keselowski (vincitore nel 2011 e 2019), Denny Hamlin (che ha trionfato nel 2012, 2020 e 2023) e Kyle Busch (con vittorie nel 2016 e 2021). Larson, dal canto suo, ha già dimostrato la sua maestria su questo asfalto: nel 2024, il californiano di Hendrick Motorsports vinse in volata dopo una spettacolare lotta con la Ford Mustang RFK Racing di Chris Buescher, mentre nel 2025 dominò la scena senza avversari, consolidando la sua reputazione di specialista del tracciato.

Ora punta al suo terzo successo consecutivo, un risultato che rafforzerebbe ulteriormente il suo legame con questa pista.

La situazione in classifica prima della gara

Con l'avvicinarsi della tappa del Kansas, la classifica della NASCAR Cup Series presenta una situazione avvincente. Al vertice si trova Tyler Reddick, leader con 386 punti, vantando un margine significativo sui diretti inseguitori. Ryan Blaney lo segue con 324 punti, mentre Denny Hamlin occupa la terza posizione con 300 punti. Completano la top five Ty Gibbs (281 punti) e Chase Elliott (264 punti). Kyle Larson, nonostante sia il campione in carica, si trova attualmente al sesto posto con 260 punti, a 84 lunghezze dal leader Reddick.

Questa posizione lo spinge a cercare una prestazione di rilievo per recuperare terreno e consolidare la sua presenza tra i primi.

Larson in cerca di riscatto in Kansas

Il ritorno di Kyle Larson in Kansas assume un significato particolare. Il pilota arriva su questo tracciato come vincitore in carica, e il suo ultimo successo in una gara della Cup Series risale proprio alla tappa del Kansas dello scorso anno. Questo significa che Larson si trova ad affrontare un digiuno di vittorie che dura da trentaquattro gare. Il ritorno sul luogo del suo ultimo trionfo potrebbe fungere da catalizzatore, alimentando la sua motivazione e offrendogli l'opportunità di interrompere questa serie negativa. Nonostante non abbia conquistato una vittoria per quasi un anno, Larson ha comunque dimostrato la sua consistenza e la sua abilità, culminate con la conquista del titolo di campione della Cup Series nel 2025. Per questo, la gara in Kansas rappresenta un'occasione simbolica per rilanciare la sua stagione e dimostrare ancora una volta la sua leadership in pista.