Linda Noskova ha siglato un’impresa memorabile al Mutua Madrid Open, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale dopo aver superato la favorita Coco Gauff in un incontro avvincente e ricco di colpi di scena. La giovane tennista ceca, appena ventunenne, ha dimostrato una straordinaria resilienza, imponendosi con il punteggio finale di 6-4, 1-6, 7-6(5). Questa vittoria segna la sua prima qualificazione ai quarti di finale nel prestigioso torneo spagnolo, un traguardo significativo per la sua carriera.

Il match, durato due ore e sei minuti, si è svolto in condizioni particolari, con una parte del campo in ombra che ha aggiunto un ulteriore elemento di sfida per le atlete.

Noskova, in particolare, ha affrontato un momento critico nel set decisivo. Dopo aver perso nove degli ultimi dieci giochi e trovandosi in svantaggio per 1-4, la ceca ha saputo reagire con determinazione. Con una serie di colpi vincenti ambiziosi, è riuscita a ribaltare la situazione, portando il set al tie-break e chiudendolo con un convincente 7-5.

La battaglia sul campo: set per set

Il primo set ha visto Noskova prendere il comando, ottenendo un break decisivo nel quinto gioco che le ha permesso di chiudere il parziale sul 6-4. La reazione di Gauff non si è fatta attendere: nel secondo set, l'americana ha mostrato tutta la sua forza, dominando con un 6-1, frutto di due break consecutivi e di una grande solidità al servizio.

La tensione è salita alle stelle nel terzo e ultimo set, caratterizzato da un continuo scambio di break e contro-break. L'equilibrio è stato spezzato solo nel tie-break finale, dove la maggiore lucidità di Noskova le ha permesso di prevalere per 7-5, conquistando così la vittoria.

Un successo che vale doppio per Noskova

Questa affermazione non è solo una qualificazione ai quarti, ma rappresenta anche il primo successo di Linda Noskova su Coco Gauff in tre confronti diretti, un dato che ne sottolinea l'importanza. Inoltre, si tratta della sua dodicesima vittoria in carriera contro una giocatrice classificata nella Top 10 mondiale, a testimonianza della sua costante crescita nel circuito WTA. La tennista ceca ha dimostrato una notevole efficacia nel suo gioco, in particolare al servizio, registrando il 55% di prime palle in campo e, soprattutto, salvando tre dei cinque break point concessi nel cruciale terzo set.

Questo risultato la proietta tra le protagoniste del Mutua Madrid Open, uno degli appuntamenti più rilevanti sulla terra battuta, mentre Gauff conclude il suo percorso agli ottavi dopo una prestazione comunque di alto livello.