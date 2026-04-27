L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha ufficializzato la nomina di Dino Tommasi quale designatore arbitrale ad interim per le cruciali gare di Serie A e Serie B, oltre che per la finale di Coppa Italia. La decisione, annunciata dal vicepresidente vicario dell’AIA, Francesco Massini, il 27 aprile 2026 da Roma, mira a garantire stabilità e continuità nella gestione delle designazioni arbitrali in un momento chiave della stagione.

Massini ha sottolineato come la scelta di Tommasi sia "legata alla continuità del lavoro svolto", evidenziando la sua comprovata esperienza.

"Dino Tommasi, dopo un eccellente trascorso sui terreni di gioco che lo ha portato ad arbitrare in Serie A, ha dimostrato in questi anni importanti doti a livello dirigenziale, ricoprendo ruoli nazionali di primo piano", ha dichiarato il vicepresidente. La nomina riflette la fiducia nelle sue capacità di guidare la squadra arbitrale nelle sfide finali. Massini ha esteso gli auguri di buon lavoro a Tommasi e a tutto il suo staff.

La decisione del Comitato Nazionale e le motivazioni

La nomina di Tommasi è scaturita dalla riunione del Comitato Nazionale dell’AIA, tenutasi il 27 aprile 2026. La decisione è stata strategica, puntando su una figura che potesse assicurare la massima continuità nella gestione delle designazioni arbitrali, considerata la fase delicata che attraversa il calcio italiano.

L'esperienza maturata da Tommasi, sia sul campo come arbitro di Serie A, sia in ruoli dirigenziali, è stata determinante.

L'incarico conferito a Dino Tommasi ha carattere temporaneo e si estenderà fino al termine della stagione. Questa soluzione è stata definita internamente come un "traghetto", essenziale per assicurare stabilità e coerenza nelle designazioni arbitrali in un frangente complesso per l'Associazione. L'obiettivo primario è accompagnare il sistema arbitrale italiano verso la conclusione della stagione, mantenendo elevati standard di professionalità e imparzialità.

In chiusura della sua comunicazione, il vicepresidente Massini ha ribadito la "vicinanza e solidarietà" dell'AIA a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, esprimendo supporto per il "difficile momento che stanno vivendo".