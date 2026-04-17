Oggi, venerdì 17 aprile, la piscina di Riccione è il palcoscenico della quarta giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Questo appuntamento si configura come un momento cruciale della stagione, non solo per l’assegnazione dei prestigiosi titoli tricolori, ma anche e soprattutto come principale via d'accesso per la qualificazione agli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto.

Il regolamento per l'ottenimento del pass europeo è chiaro: il vincitore di ogni gara individuale staccherà il biglietto per la rassegna continentale. Inoltre, la Federazione Italiana Nuoto (FIN) prevede la possibilità di qualificare più atleti qualora il limite cronometrico imposto venga eguagliato o migliorato.

La giornata odierna sarà divisa in due intense sessioni. Al mattino, a partire dalle ore 10:00, si svolgeranno le eliminatorie, mentre la sessione pomeridiana, con inizio alle ore 18:00, sarà interamente dedicata alle attese finali.

I riflettori saranno puntati su alcuni dei nomi più importanti del nuoto azzurro. Tra questi, Thomas Ceccon scenderà in vasca per i 200 dorso, dopo aver già mostrato il suo valore nelle staffette. Per lui, l'obiettivo primario è la qualificazione, senza la pressione di un tempo eclatante, considerando che la sua condizione fisica non è ancora al top. Grande attesa anche per Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero uomini, dove cercherà di attaccare il proprio record italiano, e per Sara Curtis, che nei 50 stile libero donne potrebbe mirare allo stesso ambizioso traguardo.

Programma dettagliato delle gare

La sessione mattutina, dedicata alle eliminatorie, vedrà in acqua gli atleti nelle seguenti specialità:

100 farfalla uomini

100 dorso donne

200 dorso uomini

200 farfalla donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

200 stile libero uomini

Nel pomeriggio, a partire dalle 17:15, si susseguiranno le finali junior e le finali B/A per le medesime specialità. La giornata si concluderà con la spettacolare staffetta 4×200 stile libero donne.

I big azzurri in vasca

Oltre ai già citati Ceccon, D’Ambrosio e Curtis, numerosi altri atleti di spicco saranno protagonisti. Nei 100 farfalla uomini, gli occhi saranno puntati su Federico Burdisso e Alberto Razzetti. Nelle gare femminili, Anita Gastaldi sarà impegnata sia nei 100 dorso che nei 200 farfalla.

I 200 rana uomini vedranno sfidarsi Christian Mantegazza e Alessandro Fusco, mentre nei 50 stile libero donne Silvia Di Pietro cercherà di lasciare il segno. Infine, nei 200 stile libero uomini, Filippo Megli sarà tra i più attesi.

Dove seguire i Campionati Italiani

Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti a Riccione, la copertura mediatica delle finali serali sarà ampiamente garantita. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su RaiSport HD a partire dalle ore 18:00. In contemporanea, la diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay, permettendo di non perdere neanche una bracciata dei campioni azzurri.

Questi Campionati Italiani Assoluti di Riccione si confermano un appuntamento di primaria importanza per il nuoto nazionale.

L'evento, che si estende dal 14 al 18 aprile, vede la partecipazione di ben 687 atleti provenienti da 164 società, a testimonianza della grande vitalità del movimento natatorio italiano. La manifestazione rappresenta il principale crocevia per la selezione della squadra che parteciperà agli Europei di Parigi 2026, con talenti emergenti e campioni affermati pronti a dare il massimo per conquistare un posto sul podio e un prezioso pass per la rassegna continentale.