Leonardo Deplano ha dominato il primo giorno degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, confermando il suo ruolo di favorito. Il velocista toscano si è imposto nella finale dei 50 stile libero uomini con 21"64, ottenendo la qualificazione per gli Europei di Parigi.

Il classe ’99, unico sotto i 22 secondi nelle batterie, ha replicato in finale con un buon tuffo e progressione efficace. Una seconda respirazione ha causato un paio di bracciate a vuoto, ma il crono di 21"64 è risultato comunque soddisfacente per il periodo, garantendogli una vittoria convincente.

La gara e i risultati principali

La vittoria con 21"64 ha garantito a Deplano il pass per gli Europei di Parigi, dove mira a scendere sotto i 21"50. Il tempo limite FIN era 21"90. Lorenzo Ballarati si è avvicinato, secondo in 22"05, precedendo Giovanni Guatti, terzo in 22"14.

La finale ha anche mostrato le difficoltà di alcuni membri della staffetta 4×100 stile libero italiana. Manuel Frigo, non a suo agio nei 50 sl, è giunto quinto in 22"32. Lorenzo Zazzeri, finalista olimpico a Tokyo su questa distanza, ha chiuso settimo in 22"37, precedendo Alessandro Miressi, ottavo in 22"43, anch'egli in difficoltà sull'unica vasca.

Contesto e prospettive future

La prova di Deplano si inserisce nei 72° Campionati italiani primaverili di nuoto a Riccione (14-18 aprile 2026), validi per la qualificazione agli Europei di Parigi.

La sua prestazione conferma la leadership nel velocismo italiano e apre a un possibile miglioramento del crono nei prossimi appuntamenti internazionali, proiettandolo tra i nomi di punta del nuoto azzurro.