Alessandropoli – Il Settebello, la nazionale italiana maschile di pallanuoto, si prepara a scendere in acqua questa sera per un confronto cruciale contro gli Stati Uniti. L’incontro, valido per la seconda giornata del girone B della Division I della World Cup, è in programma oggi, martedì 7 aprile, alle ore 18.45 e rappresenta un appuntamento decisivo per le ambizioni azzurre.

La World Cup ad Alessandropoli

La World Cup 2026 – Division I si sta svolgendo ad Alessandropoli, in Grecia, dal 6 al 12 aprile. L’Italia è inserita nel girone B, un raggruppamento particolarmente impegnativo che include anche Spagna, Croazia e gli stessi Stati Uniti.

Dopo un esordio convincente e vittorioso contro la Spagna, battuta per 12‑10, gli azzurri affrontano ora un match che potrebbe già indirizzare in modo significativo il loro cammino verso le Finals del torneo.

L'esordio vincente contro i Campioni del Mondo

Nel suo debutto in questa competizione, l’Italia ha saputo superare i campioni del mondo in carica della Spagna con un risultato combattuto e spettacolare. La partita è rimasta in bilico fino agli ultimi istanti, quando Carnesecchi ha firmato l’11‑10 con un’azione in velocità, e Guerrato ha siglato il definitivo 12‑10 proprio all’ultimo secondo. Questo successo ha non solo confermato la solidità del collettivo azzurro, ma anche la sua notevole capacità di gestire i momenti di alta tensione, dimostrando carattere e determinazione.

La posta in palio: accesso diretto alle Finals

La sfida odierna contro gli Stati Uniti assume un’importanza capitale. In caso di mancato successo della Spagna nei tempi regolamentari in un altro incontro del girone, una vittoria dell’Italia garantirebbe l’accesso diretto e anticipato alle Finals della World Cup. Il match si preannuncia fisico e agonisticamente vibrante, con una posta in palio così elevata che rende ogni singola azione e ogni gol potenzialmente decisivi per il futuro degli azzurri nel torneo.

Il percorso nel girone e le prospettive

La vittoria contro la Spagna ha rappresentato un avvio fondamentale per l’Italia in un girone che si conferma estremamente competitivo. La Croazia, altra temibile avversaria, ha infatti dominato gli Stati Uniti nella prima giornata con un netto 16‑7, confermando il livello elevato delle squadre presenti nel raggruppamento.

La partita contro gli Stati Uniti non è, dunque, solo una tappa del girone, ma un vero e proprio spartiacque: un successo potrebbe proiettare gli azzurri direttamente verso le fasi finali, consolidando un percorso già iniziato con il piede giusto e rafforzando le speranze di un piazzamento di prestigio nella World Cup.