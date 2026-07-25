L'Italia torna in campo per la finale 3°-4° posto della Volleyball Nations League 2026. Dopo la sconfitta in semifinale contro il Brasile, la formazione guidata da Julio Velasco affronterà la Cina nella finale per il bronzo, in programma domenica 26 luglio alle 9.30 italiane all'East Asian Games Dome di Macao. Le padrone di casa arrivano all'incontro dopo il ko per 3-0 subito dalla Turchia nell'altra semifinale. Per le azzurre sarà l'occasione di chiudere il torneo con una medaglia, dopo un percorso che le ha viste ancora una volta protagoniste, pur vedendo sfumare all’ultimo la corsa verso il terzo titolo consecutivo.

Il match tra Italia e Cina sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

La sconfitta in semifinale contro il Brasile

L'Italia ha sfiorato l'accesso alla finale al termine di una partita intensa ed equilibrata, cedendo al Brasile con il punteggio di 3-2 (21-25, 25-21, 26-24, 22-25, 15-12). Le azzurre hanno iniziato il match con grande personalità, imponendosi nel primo set grazie all'efficacia del muro e alle iniziative offensive di Fahr, Sylla ed Egonu, entrata nel finale del parziale. Il Brasile ha reagito nel secondo set, trovando continuità con Ana Cristina e Rosamaria e riportando la sfida in equilibrio. Nel terzo parziale le verdeoro hanno sfruttato una fase muro-difesa particolarmente efficace, ma l'Italia è rimasta sempre a contatto, annullando anche un set point prima di cedere ai vantaggi.

Le ragazze di Julio Velasco hanno quindi allungato la contesa conquistando il quarto set con una prova di carattere, trascinate dagli attacchi di Egonu, Antropova e Nervini e da una ritrovata solidità difensiva. Il tie-break è stato combattuto fino agli ultimi scambi: dopo un iniziale allungo brasiliano, le azzurre sono riuscite a ricucire lo svantaggio grazie ai muri di Fahr e Danesi, impattando sul 10-10. Nel finale, però, Ana Cristina e Rosamaria hanno trovato gli attacchi decisivi che hanno consegnato il successo al Brasile che si giocherà il titolo con la Turchia.Il nuovo confronto con la Cina

Quella di Macao sarà la seconda sfida stagionale tra Italia e Cina. Le due nazionali si erano già affrontate nella week 3 della Volleyball Nations League a Hong Kong, con il successo delle azzurre per 3-2 (25-19, 21-25, 22-25, 25-12, 15-12).

Un risultato che aveva consentito all'Italia di chiudere la fase intercontinentale al secondo posto della classifica generale. Il precedente conferma l'equilibrio tra le due squadre e lascia prevedere un'altra gara intensa, con la Cina che potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e l'Italia determinata a concludere la competizione salendo sul podio e non rischiare di incappare in un risultato finale lontano dalle aspettative.