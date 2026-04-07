Il Settebello, la nazionale italiana di pallanuoto maschile, si prepara a un appuntamento fondamentale nella Division 1 della World Cup 2026. Oggi, martedì 7 aprile, alle ore 18.45 italiane, gli azzurri affronteranno gli Stati Uniti ad Alessandropoli, in Grecia. Questo secondo incontro del girone B è cruciale per la qualificazione alle Finals del torneo.

Il Percorso nella World Cup 2026

L'Italia è impegnata nel girone preliminare della Division 1, in corso ad Alessandropoli dal 6 al 12 aprile. Inserita nel Gruppo B, la squadra condivide il percorso con avversarie di alto livello come Spagna, Croazia e gli stessi Stati Uniti.

Il cammino del Settebello è iniziato lunedì 6 aprile con la sfida contro la Spagna campione del mondo, prosegue oggi con gli USA e si concluderà mercoledì con l'incontro con la Croazia. L'obiettivo è chiaro: classificarsi tra le prime due squadre del girone per accedere alla fase finale della World Cup, in programma a Sydney.

Scenario Qualificazione e Dettagli della Sfida

La partita tra Italia e Stati Uniti è l'ultimo dei quattro match in programma nella giornata di martedì. Precedentemente, alle ore 14.30, si disputerà l'incontro tra Croazia e Spagna. Il risultato di questa sfida avrà un impatto diretto sulle possibilità di qualificazione del Settebello. Infatti, in caso di mancato successo della Spagna nei tempi regolamentari, una vittoria degli azzurri contro gli Stati Uniti garantirebbe all'Italia l'accesso diretto e anticipato alle Finals della World Cup, rendendo l'incontro odierno decisivo per le ambizioni della squadra.

Dove Seguire la Partita

Per gli appassionati che desiderano seguire l'incontro, è importante sapere che non è prevista alcuna copertura televisiva tradizionale. La diretta streaming sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma Recast TV. In alternativa, per un aggiornamento costante e in tempo reale sull'andamento della partita, sarà possibile seguire la diretta live testuale offerta da OA Sport.