Il tennis italiano vive un momento di grande attesa, con gli occhi puntati su Jannik Sinner. Adriano Panatta, ultima leggenda azzurra a trionfare agli Internazionali d’Italia nel 1976, ha espresso piena fiducia nelle capacità di Sinner di imporsi sia a Roma che al Roland Garros di Parigi.

Panatta ha dichiarato che Sinner "ha tutto per vincere" entrambi i tornei, sottolineando come l'altoatesino sia pronto a riportare un titolo importante in Italia. L'ex campione ha rimarcato l'attesa di quasi cinquant'anni per un successo azzurro a Roma, affermando: "È tempo che l’Italia torni a vincere in casa".

Sinner si presenterà agli Internazionali d’Italia quasi certamente da numero uno al mondo, alimentando le speranze nazionali.

Sinner, Alcaraz e la crescita del tennis italiano

La sfida per la vittoria, secondo Panatta, sarà un duello con Carlos Alcaraz. "Sono loro due a giocarsela", ha detto, evidenziando come la recente vittoria di Sinner a Montecarlo contro Alcaraz abbia rafforzato la sua fiducia. Panatta ha attribuito a Sinner il merito di aver creato un "fenomeno assolutamente mondiale" che ha trainato l'intero movimento tennistico italiano, ricordando anche il contributo di giocatori come Matteo Berrettini, Musetti, Sonego e Fognini, e il ruolo fondamentale dei maestri nella scoperta e crescita dei talenti.

Gli Internazionali BNL d’Italia: ambizioni e wild card

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 si terranno dal 28 aprile al 17 maggio. Jannik Sinner sarà la testa di serie numero uno, simbolo delle ambizioni italiane. Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha dichiarato l'obiettivo di "provare a vincere il singolare maschile", forte della presenza di quattro italiani tra i primi venti del mondo, tutti specialisti della terra battuta.

Binaghi ha annunciato le wild card per il tabellone maschile, tra cui spicca Matteo Berrettini, insieme a Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e Federico Cinà. Nel femminile, le wild card sono state assegnate a Stefanini, Bronzetti, Tyra Grant, Trevisan e Ruggeri.

Nuove strutture e un futuro promettente

Il tennis italiano guarda avanti con importanti progetti. Dal 2028, l'Italia ospiterà il suo primo torneo sull’erba, l'ex Atp 250 di Bruxelles, che si svolgerà nel nord del paese. Inoltre, a giugno inizieranno i lavori per il nuovo Centrale, che sarà coperto e ampliato per diventare una struttura polifunzionale. Anche lo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’ tornerà pienamente disponibile ai cittadini come playground.

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha elogiato il Federtennis come un "modello" per tutto lo sport italiano. Questo periodo di successi sarà celebrato il 4 maggio, quando le nazionali italiane, con i trofei di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, saranno ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica.