La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha scritto una pagina indelebile nella propria storia sportiva, conquistando la prestigiosa Coppa CEV maschile. Il trionfo è giunto al PalaBancaSport, dove la formazione emiliana ha replicato con determinazione il netto successo per 3-0 già ottenuto in Germania contro il SVG Lüneburg, alzando così l'ambito trofeo davanti al proprio pubblico in festa, in un'atmosfera di pura celebrazione.

Una serata storica al PalaBancaSport

Mercoledì 22 aprile, in un PalaBancaSport completamente esaurito e vibrante di entusiasmo, Piacenza ha sigillato la sua vittoria con un altro perentorio 3-0, un risultato che ha rispecchiato fedelmente quello della gara di andata.

Questa serata memorabile ha consacrato la squadra con il primo titolo europeo nella storia del club, un traguardo atteso e meritato. La prestazione collettiva è stata impeccabile, ma a brillare in modo particolare sono stati Alessandro Bovolenta, che si è imposto come top scorer della serata, e Robertlandy Simon, la cui presenza dominante si è fatta sentire sia in attacco che a muro, dimostrando una superiorità schiacciante e decisiva per l'esito finale.

Il percorso verso l'apice europeo

La squadra emiliana aveva già costruito un solido vantaggio grazie al convincente 3-0 ottenuto nella gara di andata, disputata sul campo tedesco. Questo risultato aveva posizionato Piacenza a un passo dal traguardo, necessitando di vincere solamente due set nella partita di ritorno per assicurarsi la Coppa.

Tale scenario ha permesso di evitare la potenziale incognita del golden set, rendendo la strada verso il successo più chiara. Il clima al PalaBancaSport era elettrico e carico di aspettative, con la città intera pronta a esplodere in una gioia incontenibile per celebrare un momento storico e indimenticabile per la pallavolo locale.

Le tappe fondamentali della cavalcata trionfale

Nel percorso che ha condotto alla finale, Piacenza aveva dimostrato la propria forza superando l'ACH Volley Ljubljana in semifinale, con un'importante vittoria per 3-1 in trasferta. Anche in quella sfida cruciale, Alessandro Bovolenta si era rivelato un elemento fondamentale, mettendo a segno venti punti e contribuendo in maniera significativa alla solida performance del gruppo.

La gara di andata della finale, giocata il 15 aprile a Lüneburg, aveva visto i biancorossi imporsi con un netto 3-0, con parziali di 26-24, 25-22 e 25-16. In quell'occasione, Paolo Porro era stato meritatamente nominato MVP dell'incontro, mentre Bovolenta si era confermato top scorer con sedici punti. Il tecnico Dante Boninfante aveva saputo motivare la squadra, evidenziando la capacità dei suoi giocatori di mantenere alta la concentrazione e la determinazione nei momenti chiave della partita, definendo quel successo come "molto importante per il nostro obiettivo" e sottolineando la coesione e la resilienza del team.