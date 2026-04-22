Piacenza ha scritto una pagina storica della pallavolo italiana, aggiudicandosi la CEV Cup maschile, la seconda competizione continentale. La formazione guidata da coach Dante Boninfante ha completato un percorso trionfale, superando il Luneburg con un netto 3-0 (25-20; 25-17; 25-21) nel match di ritorno al PalaBanca. Questo successo rappresenta il primo trofeo europeo nella storia del club, un’apoteosi che arriva dopo l’eliminazione in semifinale nei playoff scudetto contro Perugia.

La squadra emiliana ha mostrato superiorità. Sebbene fossero sufficienti due set per assicurarsi la coppa, i biancorossi hanno scelto di imporsi con autorità, dominando la partita e chiudendo in poco più di un’ora.

Il pubblico di casa ha assistito a una prestazione corale e impeccabile. Piacenza succede nell’albo d’oro ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara e riporta la CEV Cup in Italia a tre anni dall’ultimo sigillo di Modena, segnando la ventiduesima affermazione di una squadra del Bel Paese nella competizione.

I protagonisti del trionfo europeo

L’opposto Alessandro Bovolenta con 12 punti (3 ace, 60% in attacco). Gli schiacciatori Ramazan Mandiraci (7 punti, 70% offensiva) e Josè Miguel Gutierrez (8 punti, 57%) con una prova solida. Il centrale Robertlandy Simon, alla sua ultima apparizione con la maglia di Piacenza, ha contribuito con 11 punti e 2 muri. Gioia per Gianluca Galassi (3 punti), che ha celebrato la vittoria dopo aver superato un importante problema di salute.

Il palleggiatore Paolo Porro e il libero Luca Loreti (50% in ricezione) hanno completato il sestetto. Nel corso del terzo set, hanno avuto spazio anche Francesco Comparoni (5 punti), Robbert Andringa (3) e Domenico Pace, dimostrando la profondità della rosa.

Tra le fila del Luneburg, si sono distinti Axel Enlund (10 punti), Daniel Gruvaeus (8) e Jackson Howe (6), ma la loro prestazione non è bastata a contrastare la superiorità della formazione italiana.

L'Italia sul tetto d'Europa nella pallavolo

Il successo di Piacenza non è un caso isolato, ma conferma il momento d’oro della pallavolo italiana in Europa. Questa vittoria segue il recente trionfo di Milano nella Challenge Cup, la terza competizione europea.

L’attenzione è ora rivolta alla Final Four di Champions League, dove Perugia è ancora in corsa per un altro prestigioso titolo. Il ritorno della CEV Cup in Italia conferma la forza, la tradizione e l’eccellenza delle squadre del Bel Paese nelle competizioni internazionali, consolidando la leadership europea.