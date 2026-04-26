Tadej Pogacar ha scritto ancora una volta il proprio nome nella storia del ciclismo, imponendosi per distacco nella Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Lo sloveno ha conquistato la sua quarta vittoria nella prestigiosa classica delle Ardenne, la terza consecutiva, confermandosi protagonista assoluto della stagione e della competizione. La gara si è decisa in un momento cruciale, quando Pogacar ha staccato i rivali a 34 chilometri dal traguardo, dimostrando una superiorità schiacciante e incrementando progressivamente il vantaggio fino all’arrivo trionfale.

La prestazione di Pogacar è stata di una chiarezza inequivocabile. Il corridore ha tagliato il traguardo con ben 45 secondi di vantaggio sul giovane francese Paul Seixas, il quale, pur avendo tentato una strenua resistenza, ha dovuto arrendersi alla forza e alla determinazione dell’avversario. Sul terzo gradino del podio è salito il belga Remco Evenepoel, che ha completato la prova con quasi due minuti di ritardo rispetto al vincitore, a testimonianza del ritmo insostenibile imposto da Pogacar.

Un trionfo storico nella Decana delle Classiche

La Liegi-Bastogne-Liegi, universalmente riconosciuta come la ‘Decana delle Classiche’, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del calendario ciclistico internazionale.

Con questo ennesimo successo, Pogacar si avvicina sempre più alla leggenda, portandosi a una sola lunghezza dal record di vittorie detenuto dall'iconico Eddy Merckx. Questo risultato sottolinea ancora una volta la sua straordinaria continuità, la sua eccezionale capacità di imporsi nelle corse più dure e selettive e la sua inarrestabile ascesa tra i più grandi campioni di tutti i tempi.

La dinamica della corsa e i protagonisti sul podio

La fase decisiva della gara si è accesa nella seconda parte del percorso, quando Tadej Pogacar ha saputo aumentare il ritmo in modo perentorio sulle ultime salite, lasciando sul posto Paul Seixas e guadagnando un margine incolmabile che ha garantito la sua vittoria solitaria.

Il giovane francese, nonostante la sconfitta, è stato protagonista di una prova coraggiosa e di grande carattere, ottenendo comunque un risultato di prestigio che lo proietta tra i talenti emergenti. Evenepoel, dal canto suo, ha completato il podio dopo aver perso contatto nelle fasi più concitate e decisive della corsa. Il successo di Pogacar non solo conferma la sua indiscussa leadership nelle classiche, ma lo avvicina ulteriormente ai grandi nomi della storia del ciclismo mondiale, consolidando la sua posizione come uno dei corridori più dominanti della sua generazione.