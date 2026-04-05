Tadej Pogacar si avvicina al record di Eddy Merckx nelle Classiche Monumento. Il fuoriclasse sloveno ha raggiunto dodici vittorie. Il suo palmarès include cinque Giri di Lombardia consecutivi (2021-2025), tre Giri delle Fiandre (2023, 2025, 2026), tre Liegi-Bastogne-Liegi (2021, 2024, 2025) e una Milano-Sanremo (2026).

Ogni Monumento esalta il suo talento: la Classica delle Foglie Morte per le salite, la Ronde van Vlaanderen per il pavé, la Liegi-Bastogne-Liegi per le sue doti di scalatore. La Milano-Sanremo è stata vinta nel 2026 dopo un attacco sulla Cipressa e una volata su Tom Pidcock.

Manca solo la Parigi-Roubaix: Pogacar tenterà l’assalto tra poche settimane, dopo il secondo posto dello scorso anno dietro Mathieu van der Poel (caduta).

Un confronto con i grandi del passato

Con dodici vittorie, Tadej Pogacar ha superato Roger De Vlaeminck (undici successi) e si è issato al secondo posto assoluto tra i plurivincitori delle Classiche Monumento. Davanti a lui resta solo il leggendario Eddy Merckx, che detiene il record con diciannove trionfi (7 Sanremo, 2 Fiandre, 3 Roubaix, 5 Liegi, 2 Lombardia). Seguono Fausto Coppi, Costante Girardengo e Sean Kelly, tutti a quota nove sigilli. Pogacar punta a raggiungere il primato assoluto di Merckx.

Il sogno dello sloveno è vincere tutte e cinque le Classiche Monumento in una sola stagione, un'impresa mai riuscita.

Punta alla prossima Parigi-Roubaix per completare la sua collezione e avvicinarsi al record di Merckx.

I principali rivali nelle Classiche

Nel panorama attuale delle Classiche Monumento, Tadej Pogacar compete con avversari di alto livello. Tra i principali rivali spicca Mathieu van der Poel (otto Monumento, tre Fiandre). Remco Evenepoel (due Liegi-Bastogne-Liegi) e Wout Van Aert (una Milano-Sanremo) sono altri protagonisti. Pogacar, con la sua costanza e il suo talento, è destinato a riscrivere la storia del ciclismo.