Lorenzo Sonego ha segnato un importante ritorno nel circuito ATP, conquistando una vittoria al primo turno dell'ATP 500 di Barcellona. Martedì 14 aprile 2026, l'azzurro ha superato lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6‑2, 2‑6, 6‑4, un successo che rappresenta il suo primo dopo una significativa assenza di quattro mesi dai campi da gioco. Il match, disputato sulla Pista Andreas Gimeno, ha evidenziato la determinazione di Sonego nel riprendere il suo percorso agonistico.

Il Rientro in Campo e l'Andamento della Partita

Il tennista torinese, attualmente al 66° posto nel ranking ATP, era rimasto fermo per quasi tre mesi a causa di un problema al polso, non disputando una partita ufficiale dal 22 gennaio, quando fu sconfitto da Lorenzo Musetti agli Australian Open.

Il suo rientro a Barcellona era, dunque, particolarmente atteso. Contro Martinez, Sonego ha mostrato una notevole solidità e una grande voglia di vincere, chiudendo l'incontro in due ore e trentasette minuti. Le statistiche del match hanno sottolineato la sua prestazione: cinque ace e una percentuale del 63% di prime palle messe in campo, dalle quali ha ricavato un efficace 69% dei punti.

Nel corso del primo set, Sonego ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, riuscendo a conquistare un doppio break che gli ha permesso di chiudere la frazione con un netto 6‑2. La reazione di Martinez non si è fatta attendere nel secondo set, dove lo spagnolo ha saputo sfruttare alcuni errori dell'azzurro per pareggiare i conti, vincendo a sua volta per 6‑2.

Il set decisivo ha visto Sonego gestire con maggiore lucidità i momenti cruciali dell'incontro. L'italiano è riuscito a strappare il servizio all'avversario sul punteggio di 4‑4, per poi chiudere definitivamente il match con un ace, sigillando una vittoria di grande valore emotivo e sportivo.

Prossimi Impegni e Obiettivi Stagionali

Con questa vittoria, Lorenzo Sonego avanza al secondo turno del torneo di Barcellona, dove affronterà il vincente dell'incontro tra l'argentino Mariano Navone e il russo Andrey Rublev. Questo successo è un passo fondamentale nel percorso di recupero dell'azzurro, che mira a ritrovare il giusto ritmo partita e la piena fiducia nelle sue capacità in vista dei prossimi e importanti appuntamenti sulla terra rossa.

Tra questi, spiccano il torneo di Roma e il prestigioso Roland Garros, tornei nei quali Sonego cercherà di esprimere il suo miglior tennis e scalare posizioni nel ranking mondiale.

Il Contesto del Torneo di Barcellona

Il torneo di Barcellona, giunto alla sua settantatreesima edizione, è un evento di rilievo nel calendario tennistico internazionale. Fa parte della categoria ATP Tour 500 e si svolge presso il Real Club de Tenis Barcelona, con le partite in programma dal 13 al 19 aprile 2026. L'incontro tra Sonego e Martinez era stato fissato per martedì 14 aprile alle ore 11:00, sulla Pista Andreas Gimeno. Pedro Martinez, che occupa la posizione numero 125 del ranking ATP, aveva guadagnato l'accesso al tabellone principale superando con successo le fasi di qualificazione.