La Ronde van Limburg 2026 si prepara a tornare protagonista nel calendario ciclistico internazionale, con la gara in programma mercoledì 15 aprile nella provincia belga del Limburgo. La corsa si colloca strategicamente tra la Parigi-Roubaix e l’Amstel Gold Race. Il percorso, lungo 178,4 chilometri da Hasselt a Tongeren, è caratterizzato da numerosi muri e settori in pavé, promettendo spettacolo e una selezione naturale tra i partecipanti. Il tracciato prevede un circuito finale impegnativo e un arrivo in leggera ascesa.

La partenza da Hasselt vedrà i corridori affrontare subito le prime difficoltà: il muro di Glinberg (1 km al 4,7% di pendenza media) e il Keiberg (600 m anch’esso al 4,7%).

Questi ostacoli iniziali saranno intervallati dai due settori in pavé di Maastrichterallee, che potrebbero già creare le prime difficoltà e selezionare il gruppo. Dopo il primo transito sul traguardo, la corsa entrerà nel vivo con tre giri del circuito finale, ciascuno di 38,2 chilometri.

Un circuito finale selettivo

Il circuito conclusivo della Ronde van Limburg 2026 si annuncia particolarmente impegnativo. All’interno di ogni tornata, i corridori dovranno superare gli strappi di Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e Zammelenberg (800 metri al 4,3%), due salite brevi ma insidiose. A queste si aggiungono i settori in pavé di Manshoven (1,3 chilometri) e Op de Kriezel (1,5 chilometri), che contribuiranno a rendere la corsa difficile da controllare.

Al termine del terzo giro, dopo aver affrontato per l’ultima volta i tratti in ciottoli, resteranno circa dodici chilometri all’arrivo.

L’ultima difficoltà del percorso sarà il traguardo, posto in leggera ascesa a Tongeren. Nonostante le numerose insidie disseminate lungo il tracciato, la conclusione in volata resta una possibilità concreta, anche se solo i corridori più resistenti e con le gambe migliori potranno giocarsi la vittoria dopo una giornata così impegnativa.

Dettagli tecnici e contesto della gara

La Ronde van Limburg 2026 si conferma una delle classiche di un giorno più attese nel calendario belga, inserita nella categoria 1.1 del circuito internazionale e riservata agli Elite Men.

La distanza ufficiale della gara è di 176,8 chilometri, con partenza da Hasselt e arrivo a Tongeren. Il percorso, fedele alla tradizione, alterna tratti pianeggianti a muri e settori in pavé, elementi distintivi delle corse nelle Fiandre che rendono la Ronde van Limburg una prova ideale per gli specialisti delle classiche del Nord.

La sua collocazione tra due "monumenti" del ciclismo come la Parigi-Roubaix e l’Amstel Gold Race la rende un banco di prova ideale per chi punta a lasciare il segno nelle grandi classiche di primavera. Gli appassionati potranno così assistere a una sfida avvincente su strade che hanno fatto la storia del ciclismo belga.