La numero uno del ranking mondiale, Aryna Sabalenka, ha brillantemente conquistato l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo WTA di Madrid. La tennista bielorussa ha dominato l’incontro di sabato contro Jaqueline Cristian, chiudendo la partita con un convincente 6-1, 6-4. Questa vittoria non solo conferma il suo eccellente stato di forma, ma ribadisce anche la sua supremazia incontrastata sulla terra battuta della capitale spagnola.

Oltre alla solidità del suo gioco, Sabalenka ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori con un colpo davvero spettacolare, da lei stessa definito "il colpo della mia vita".

Durante il primo set, dopo aver strappato il servizio alla sua avversaria e essersi portata sul 4-0, la campionessa ha eseguito un rovescio a una mano in corsa, un gesto tecnico di rara bellezza che si è trasformato in un vincente lungo linea, lasciando tutti a bocca aperta. "Avete visto quello? È stato pazzesco", ha esclamato la tennista al termine del match, evidenziando l’eccezionalità della sua prodezza.

La prodezza di Sabalenka e l’attesa per Roger Federer

Interrogata sulla frequenza con cui esegue un simile rovescio a una mano, Sabalenka ha rivelato: "In realtà lo proviamo, sia con la sinistra che con una mano sola, prima di ogni allenamento, quindi l’ho colpito abbastanza spesso. Ma riuscire a farlo in partita e a trasformarlo in un vincente, probabilmente è stato il colpo della mia vita".

Con un sorriso, la giocatrice ha poi aggiunto una nota di attesa e ammirazione: "Sto aspettando che Roger [Federer] commenti. Qualche consiglio?". Questo commento ha subito acceso l'interesse degli appassionati, desiderosi di un parere dall'icona svizzera, maestro indiscusso del rovescio a una mano.

Il trionfo su Cristian consolida ulteriormente il percorso di Sabalenka a Madrid, dove il suo bilancio in carriera si attesta ora su venticinque vittorie e quattro sconfitte. La sua stagione 2026 si conferma straordinaria, con un impressionante record di venticinque successi e una sola sconfitta fino a questo momento, a testimonianza di una forma fisica e mentale al top.

Il cammino nel torneo e i prossimi impegni

Nel prossimo turno, gli ottavi di finale, Aryna Sabalenka si misurerà con la vincente dell’incontro tra Naomi Osaka e Anhelina Kalinina. Il torneo di Madrid si conferma uno degli eventi più prestigiosi e attesi della stagione sulla terra battuta, richiamando le migliori tenniste del circuito internazionale. Le analisi pre-partita avevano già indicato Sabalenka come netta favorita contro Cristian, anche in virtù del precedente successo ottenuto quest’anno a Indian Wells, dove aveva dimostrato una superiorità schiacciante.

Il cammino della tennista bielorussa prosegue dunque all’insegna di grandi aspettative e giocate spettacolari, con l’attenzione degli appassionati non solo sui risultati, ma anche sulle sue prodezze fuori dal comune. L’attesa rimane alta anche per un possibile commento di Roger Federer, la cui opinione sul "colpo della vita" della numero uno mondiale sarebbe certamente un riconoscimento significativo.