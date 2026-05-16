Elina Svitolina ha conquistato il titolo femminile degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico, superando Coco Gauff in una finale combattuta e avvincente. La tennista ucraina si è imposta in tre set, dimostrando grande determinazione e solidità mentale.

Il punteggio finale di 6‑4, 6‑7, 6‑2 ha sigillato la vittoria di Svitolina dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco intenso. Questo successo rappresenta un ritorno al vertice per l'atleta, che ha saputo affrontare e superare avversarie di altissimo livello lungo tutto il torneo.

La cronaca dettagliata del match

Il primo set ha visto Elina Svitolina prendere il controllo, riuscendo a strappare il servizio a Coco Gauff nel decimo game. Questo break decisivo le ha permesso di chiudere il parziale sul 6‑4, dopo un’ora di gioco che ha messo in evidenza la sua strategia e precisione.

Il secondo parziale è stato caratterizzato da un equilibrio maggiore, con entrambe le giocatrici che hanno mostrato grande tenacia. Si è registrato un break per parte, portando il set a essere deciso al tie-break. Qui, Coco Gauff ha mostrato la sua reattività, aggiudicandosi il tie-break per 7‑3 e riequilibrando le sorti dell'incontro.

Nel terzo e decisivo set, Svitolina ha ripreso il comando con autorità.

L'ucraina ha dominato la fase centrale del parziale, ottenendo break cruciali nel quinto e nel settimo game. Nonostante un tentativo di rimonta di Gauff, che ha avuto tre palle break sul 5‑2, Elina Svitolina ha mantenuto la calma e ha chiuso il set per 6‑2, assicurandosi così il prestigioso titolo.

Un trionfo significativo per Svitolina

Questa vittoria segna il quinto titolo WTA 1000 in carriera per Elina Svitolina e il suo terzo successo agli Internazionali d’Italia, replicando le imprese del 2017 e del 2018. Un risultato che conferma la sua eccellenza su questa superficie e la sua capacità di competere ai massimi livelli.

Al termine della partita, la campionessa ha voluto dedicare il suo trionfo ai suoi connazionali, esprimendo un messaggio toccante: “Grazie ai miei connazionali che, nonostante la tragedia della guerra, trovano il tempo per vedere le mie partite e tifare per me”.

Un gesto che ha sottolineato il legame profondo tra l'atleta e il suo paese.

Il percorso verso la vittoria

Il cammino di Svitolina verso la conquista del titolo è stato costellato da prestazioni eccezionali contro alcune delle migliori giocatrici del circuito. In semifinale, ha eliminato la forte Iga Swiatek, dimostrando una forma fisica e mentale impeccabile. Nel corso del torneo, ha sconfitto anche Elena Rybakina e altre avversarie di alto livello, affrontando e superando ben tre giocatrici classificate nella top-5 mondiale, tra cui Rybakina, Swiatek e la finalista Gauff.

La finale degli Internazionali BNL d’Italia ha pienamente confermato il ritorno ai vertici di Elina Svitolina, che ha saputo imporsi con una combinazione di determinazione, strategia e una notevole solidità mentale, caratteristiche che l'hanno sempre contraddistinta e che le hanno permesso di sollevare ancora una volta il trofeo a Roma.