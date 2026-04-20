Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha presentato ufficialmente il progetto “Campi Giovani della Croce Rossa Italiana”, annunciando un significativo e concreto potenziamento delle risorse dedicate alle nuove generazioni. L’importante iniziativa prevede la realizzazione di otto campi estivi nel 2026 e ben venti campi nell’estate del 2027, coinvolgendo complessivamente 560 giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni.

Un impegno concreto per le nuove generazioni

“Incrementeremo costantemente questa rete di opportunità, poiché essa rappresenta una componente fondamentale delle politiche pubbliche dedicate ai giovani.

Questa esperienza è intrinsecamente educativa e faremo tutto il possibile per destinarvi risorse sempre crescenti, poiché la riconoscenza nei vostri confronti va ben oltre la gestione delle emergenze”, ha dichiarato il ministro Abodi durante la conferenza stampa di presentazione. All’evento ha partecipato anche Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, a testimonianza della rilevanza dell’iniziativa.

L’iniziativa è specificamente rivolta alle giovani generazioni e si pone l’obiettivo primario di promuovere attivamente i valori cardine della cittadinanza responsabile, della tutela della salute e del benessere personale, della solidarietà e dell’inclusione sociale, pilastri fondamentali per la crescita individuale e collettiva.

Tradizione e rinnovamento nella collaborazione

Rosario Valastro ha espresso profonda soddisfazione per la proficua collaborazione avviata tra le istituzioni, sottolineando come questa iniziativa “riprensa una vecchia tradizione” della Croce Rossa. Ha inoltre evidenziato che “centinaia di giovani avranno la preziosa opportunità di partecipare a questi campi di scambio e inclusione, dedicati all’acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di capacità pratiche e teoriche, essenziali per venire incontro alle molteplici esigenze della collettività”.

Struttura e finalità dei Campi Giovani

Il progetto si inserisce in una più ampia e strutturata iniziativa promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, che si occupa dell’organizzazione dei “Campi Giovani della Croce Rossa Italiana 2026‑2027”.

Si tratta di un’esperienza educativa e formativa completamente gratuita, pensata e rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni. Nel corso del 2026, saranno realizzati otto campi, accogliendo un totale di 160 partecipanti. Nel 2027, l’offerta sarà ampliata a venti campi, per un totale di 400 partecipanti, raggiungendo così un coinvolgimento complessivo di 560 giovani nel biennio. Ogni campo avrà una durata di cinque giorni e sarà strategicamente distribuito su tutto il territorio nazionale, garantendo una copertura omogenea e accessibile tra Nord, Centro, Sud e Isole.

L’iniziativa mira concretamente ad avvicinare i giovani a valori fondamentali quali la responsabilità, il rispetto delle istituzioni, la collaborazione, la convivenza civile, la sensibilizzazione alle tematiche ambientali, la sicurezza e la prevenzione dei rischi, sviluppando al contempo abilità pratiche e teoriche indispensabili per affrontare con consapevolezza e competenza situazioni di emergenza.