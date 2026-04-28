Jannik Sinner prosegue il suo cammino senza intoppi e con grande determinazione al Masters 1000 di Madrid, conquistando l'accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo spagnolo. L'italiano, che si conferma come l'attuale numero uno del ranking mondiale, ha superato con autorità negli ottavi di finale il britannico Cameron Norrie, ventitreesimo nella classifica ATP, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Questa vittoria segna un traguardo significativo per Sinner, che raggiunge la sua venticinquesima vittoria consecutiva in un torneo Masters 1000, a testimonianza della sua eccezionale forma e della sua costante presenza ai vertici del tennis mondiale.

La sfida si è disputata sulla terra battuta della Caja Mágica, un campo che richiede particolare adattamento. Qui, Sinner ha dimostrato una notevole solidità e una spiccata capacità di gestione dei momenti cruciali dell'incontro. Al termine della partita, l'altoatesino ha commentato la sua prestazione: “Con Norrie ci siamo allenati insieme nel penultimo torneo. È stata una partita solida, ho giocato bene nei momenti importanti cercando di essere aggressivo e di alzare il livello quando contava. È difficile su questa superficie trovare i giusti feedback, sono contento di essere nei quarti. Questo è un torneo che non ho giocato tante volte”.

Le sfide future di Sinner e la critica alla programmazione

Per un posto in semifinale, Sinner attende ora il vincente della sfida tra l'esperto slovacco Vit Kopriva, numero sessantasei del ranking, e il giovane spagnolo Rafael Jodar, diciannovenne e classificato al quarantaduesimo posto mondiale. Oltre all'analisi della partita appena conclusa, Sinner ha espresso un'opinione chiara sulla programmazione degli incontri nel torneo: “Inusuale per me giocare alle undici, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. A me non interessa l'orario, cerco di dare sempre il massimo. Però, credo che dobbiamo sistemare la programmazione della sessione serale, è troppo tardi iniziare alle venti”.

Musetti si ferma agli ottavi: la sconfitta con Lehecka

Si conclude invece il percorso di Lorenzo Musetti al torneo di Madrid. Il tennista toscano, numero nove del ranking mondiale e sesta testa di serie, è stato sconfitto negli ottavi di finale dal ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-3 6-3. Lehecka ha mostrato una prestazione autoritaria e convincente, impedendo a Musetti di avanzare nel tabellone. Il ceco affronterà ora il francese Arthur Fils, ventunesimo del seeding, per un posto in semifinale.