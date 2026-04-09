Jannik Sinner si conferma tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale, raggiungendo per la quarta volta in carriera i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo. Il numero due del ranking ATP ha superato il ceco Tomas Machac, cinquantatreesimo al mondo, con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena, protrattasi per poco più di due ore.

L'incontro si è sviluppato in tre atti ben distinti. Nel primo parziale, Sinner ha imposto immediatamente il proprio ritmo, dominando e chiudendo rapidamente il set.

Nel secondo, tuttavia, l'altoatesino ha accusato un evidente calo fisico, ritrovandosi sotto di due break. Nonostante le difficoltà, è riuscito a reagire e a risalire fino al tie-break, dove però ha ceduto, interrompendo così la sua impressionante striscia di trentasette set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000. Nel terzo set, dopo aver assunto un integratore, Sinner è tornato a esprimere il suo miglior tennis, riprendendo il controllo degli scambi e chiudendo l'incontro con autorità e sicurezza.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

Al termine del match, l'azzurro ha analizzato con lucidità la propria prestazione: "Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani.

La cosa importante oggi era vincere, tutto può cambiare domani quando magari giocherò ancora un grande tennis. La considero una giornata positiva. Prima del match mi sentivo bene, poi ho fatto un po’ fatica a trovare la giusta energia nel secondo set. Può succedere, ho cercato di portarla a casa. Oggi ho trovato le soluzioni per vincere. Domani sarà un’altra bella partita, Auger-Aliassime gioca bene. Vediamo di recuperare, quello è l’importante".

La corsa al numero uno e la prossima sfida

Il successo ottenuto contro Machac consente a Sinner di mantenere vive le sue ambizioni nella corsa al primo posto del ranking mondiale, in attesa dei risultati di Carlos Alcaraz. L'azzurro, che ha collezionato la diciannovesima vittoria consecutiva nei Masters 1000, affronterà nei quarti di finale il canadese Felix Auger-Aliassime, il quale ha beneficiato del ritiro di Casper Ruud nel turno precedente.

Sinner ha ribadito l'importanza di recuperare le energie in vista di una sfida che si preannuncia particolarmente impegnativa, sottolineando: "La priorità è recuperarsi bene per affrontare un incontro complicato contro un rivale come Felix, che gioca molto bene su questa superficie". La sua continuità ad altissimo livello è confermata da questa ulteriore vittoria, che lo proietta verso i prossimi impegni con rinnovata fiducia.