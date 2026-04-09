La straordinaria serie di set consecutivi vinti da Jannik Sinner nei prestigiosi tornei ATP Masters 1000 si è interrotta a quota 37. L'evento si è verificato oggi, nel corso del torneo di Montecarlo, dove l'azzurro ha ceduto il secondo parziale al tiebreak contro il tenace ceco Tomas Machac. Nonostante la battuta d'arresto, Sinner ha dimostrato grande resilienza, riuscendo a conquistare l'incontro nel set decisivo e garantendosi così l'accesso ai quarti di finale. Questa vittoria mantiene viva la sua corsa verso il quarto titolo Masters 1000 consecutivo, un obiettivo ambizioso che lo vede protagonista assoluto della stagione.

Questa striscia da record, che ha catturato l'attenzione del mondo del tennis, aveva preso il via a Parigi-Nanterre 2025. In quel torneo, che condivide una struttura simile a quella di Montecarlo, Sinner aveva dominato vincendo tutti e cinque gli incontri disputati senza cedere alcun set, accumulando così dieci parziali consecutivi. La progressione trionfale è proseguita nel 2026 con il torneo di Indian Wells, caratterizzato da un turno aggiuntivo: qui, l'azzurro ha collezionato altre sei vittorie, aggiungendo dodici set al suo bottino e portando il totale a ventidue. Successivamente, a Miami, un torneo strutturalmente identico a Indian Wells, Sinner ha replicato il successo con altre sei vittorie e dodici set vinti, innalzando la sua impressionante serie a quota trentaquattro.

L'approdo a Montecarlo ha visto Sinner vincere il suo primo incontro in due set e aggiudicarsi anche il primo parziale della sfida odierna contro Machac, portando la serie a trentasette set consecutivi prima che si interrompesse. Nonostante la fine della striscia, la sua vittoria odierna lo proietta con determinazione verso la conquista del suo quarto titolo Masters 1000 consecutivo.

Un record storico nei Masters 1000

La serie di trentasette set vinti consecutivamente da Jannik Sinner non è solo un numero, ma un record assoluto che si iscrive nella storia dei tornei ATP Masters 1000. Questo traguardo straordinario ha permesso a Sinner di superare un'altra leggenda del tennis, Novak Djokovic, il cui primato si era fermato a ventiquattro set consecutivi.

L'impresa di Sinner è stata resa possibile grazie alle sue impeccabili prestazioni, che lo hanno visto trionfare senza perdere un singolo set a Parigi e Indian Wells, e successivamente a Miami, dove ha completato il prestigioso "Sunshine Double" mantenendo intatto il suo percorso senza cedere alcun parziale.

I traguardi raggiunti e le sfide future

La vittoria del "Sunshine Double" (Indian Wells e Miami) senza perdere un set rappresenta un'impresa eccezionale per Jannik Sinner. Un tale dominio non si registrava nel circuito maschile dai tempi di Roger Federer nel 2017, sottolineando la rarità e l'importanza di questo risultato. La sua striscia di trentasette set vinti consecutivamente nei Masters 1000 si conferma come la più lunga mai registrata in questa categoria di tornei, consolidando il suo status di atleta di punta.

Il successo ottenuto oggi a Montecarlo, nonostante l'interruzione della serie, ribadisce la sua eccellente forma fisica e mentale e la sua incrollabile determinazione. Sinner è ora proiettato con fiducia verso la ricerca del suo quarto titolo Masters 1000 consecutivo, un obiettivo che non solo rafforzerebbe la sua posizione tra i migliori al mondo, ma lo consacrerebbe definitivamente tra i protagonisti assoluti della stagione tennistica.