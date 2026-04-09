Il Settebello si prepara ad affrontare la Grecia oggi alle ore 16:30, in un incontro valido per la fase preliminare della World Cup di pallanuoto, che si sta svolgendo ad Alessandropoli. La squadra italiana giunge a questo appuntamento con la massima fiducia, forte del recente successo ottenuto contro la Croazia, che ha non solo consolidato un percorso netto nel girone B, ma ha anche garantito l’accesso alla fase finale del torneo, in programma a Sydney.

Il Percorso Impeccabile nel Girone B

Gli azzurri hanno dimostrato una superiorità indiscussa, vincendo tutte le partite del girone B.

Dopo aver superato brillantemente Spagna e Stati Uniti, il Settebello ha affrontato e sconfitto la Croazia, vicecampione olimpica, in un match che ha confermato la solidità della formazione. Contro i croati, la squadra ha mantenuto il controllo del gioco, arrivando a un vantaggio di quattro reti. Tra i protagonisti, spicca Matteo Iocchi Gratta, autore di una pregevole tripletta che ha contribuito in modo significativo al risultato finale.

Obiettivo Fase Finale: Sydney Attende il Settebello

La vittoria contro la Croazia, con un punteggio di 13-11, ha permesso al Settebello di chiudere il girone B a punteggio pieno, confermando la sua posizione di vertice nel torneo preliminare. Questo risultato ha assicurato alla nazionale italiana l'accesso diretto alla fase finale della World Cup, un traguardo importante che vedrà le migliori squadre sfidarsi a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio.

L'Italia si presenta dunque con grandi ambizioni a questo appuntamento internazionale.

La Rosa e lo Staff Tecnico

La rosa convocata per la competizione è composta da sedici atleti di alto livello: Marco Del Lungo, Francesco Lorenzo Cassia, Stefano Guerrato, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mario Del Basso, Alessandro Carnesecchi, Gianmarco Nicosia, Jacopo Alesiani, Eduardo Campopiano e Alessandro Balzarini. A guidare la squadra è il commissario tecnico Campagna, affiancato da uno staff tecnico di prim’ordine che include il direttore sportivo Stefano Tempesti, l’assistente tecnico Goran Volarevic, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Michele Mannarini e il video-analista Paolo Baiardini.

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha espresso la sua soddisfazione per il percorso fin qui compiuto, dichiarando: “Abbiamo giocato una bella pallanuoto e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che sono le finali di Sydney. Ora vedremo nel nuovo girone altre partite performanti e dovremo continuare su questa linea”. Le sue parole riflettono la determinazione del Settebello a proseguire sulla strada del successo, affrontando le prossime sfide con la stessa intensità e preparazione.