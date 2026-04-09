A Montecarlo, Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si preparano a incrociare nuovamente le racchette sulla terra rossa, per un posto nelle semifinali del Masters1000 del Principato. Sarà il settimo confronto tra i due, con l’azzurro in vantaggio nei precedenti, ma con episodi passati che lasciano ricordi amari, specialmente sulla terra battuta.

Sinner giunge a questo appuntamento dopo una vittoria sofferta contro Tomas Machac, superato con il punteggio di 6-1, 6-7(3), 6-3. L’altoatesino ha mostrato segni di stanchezza fisica, frutto dei numerosi impegni e delle vittorie in serie a Indian Wells e Miami.

Auger-Aliassime, al contrario, ha potuto gestire meglio le proprie energie, beneficiando del ritiro di Casper Ruud nel secondo set, un vantaggio in vista del confronto con Sinner.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Nei precedenti, Sinner guida per 4 vittorie a 2. L’azzurro ha vinto le ultime quattro sfide (Cincinnati, US Open, Masters1000 di Parigi e ATP Finals nel 2025). Inizialmente, tuttavia, il canadese si era imposto nei primi due, a Madrid e Cincinnati nel 2022. Sulla terra rossa, spicca la partita di Madrid di quattro anni fa, in un contesto diverso da Montecarlo. Un altro brutto ricordo è legato alla Caja Magica nel 2024, quando Sinner si ritirò prima dei quarti per problemi all’anca, saltando poi anche il torneo di Roma.

Un periodo difficile per l'azzurro, provato anche dalla vicenda "Clostebol" emersa due anni fa.

La forma di Auger-Aliassime sulla terra

Felix Auger-Aliassime ha iniziato la stagione sulla terra battuta con una vittoria contro Marin Cilic nel secondo turno di Montecarlo (7-6(4), 6-3). Dopo un avvio incerto, ha trovato il ritmo nel secondo set, chiudendo con ventuno vincenti. Una vittoria che ha rafforzato la sua striscia positiva contro Cilic e il buon momento di forma. Inoltre, ha beneficiato del ritiro di Casper Ruud, preservando energie preziose per il confronto con Sinner.

Il confronto tra Sinner e Auger-Aliassime si preannuncia equilibrato e ricco di spunti. L’azzurro cerca conferme dopo le recenti fatiche, mentre il canadese intende sfruttare la sua freschezza fisica e i progressi mostrati nel torneo.