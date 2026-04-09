Una giornata all'insegna di emozioni profonde e del riconoscimento dei valori universali dello sport ha visto protagonisti gli atleti olimpici e paralimpici italiani dei Giochi di Milano-Cortina. La delegazione azzurra, composta da sportivi, dirigenti e rappresentanti istituzionali, è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano e, successivamente, ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

L'udienza privata con il Pontefice ha rappresentato un momento di grande intensità. La sciatrice Sofia Goggia ha espresso la sua emozione fortissima per l'opportunità di incontrare il Papa, che ha saputo creare un parallelismo tra i valori sportivi e quelli della Chiesa, focalizzandosi su fratellanza e fair play.

Anche Federica Brignone ha sottolineato come le parole del Papa siano state verità da custodire, in particolare il concetto che non si vince da soli e l'invito a non eccedere, apprezzando la sua gentilezza nel salutare tutti. Per Francesca Lollobrigida, doppio oro nel pattinaggio di velocità, l'incontro è stato un'emozione indescrivibile, quasi pari a quella olimpica, ribadendo l'importanza dello sport come veicolo di valori quotidiani. Emanuel Perathoner ha evidenziato il ruolo cruciale dello sport per la pace, definendolo l'unica forza capace di unire tutti i Paesi del mondo.

Il messaggio di Papa Leone XIV: sport come spazio di incontro

Rivolgendosi agli atleti, Papa Leone XIV ha affermato che i Giochi di Milano-Cortina hanno diffuso nel mondo un nobile messaggio umano, culturale e spirituale.

Il Pontefice ha poi aggiunto che, in un'epoca segnata da polarizzazioni, rivalità e conflitti devastanti, l'impegno degli sportivi assume un valore ancora maggiore. Lo sport, ha proseguito, deve diventare uno spazio di incontro, e la presenza degli atleti ha reso visibile questa possibilità di pace come una profezia niente affatto retorica, capace di spezzare la logica della violenza per promuovere quella dell’incontro.

All'udienza hanno partecipato anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale Massimo Sertori. Fontana ha rimarcato come lo sport sia una occasione fenomenale di incontro tra le persone, ciascuna con la propria storia di gesti, fatiche, attese, cadute e ripartenze.

Sertori ha concluso che l'abbraccio del Papa ad atleti, organizzatori e rappresentanti istituzionali ha rappresentato la conclusione più bella ed emozionante delle straordinarie Olimpiadi.

L'incontro a Palazzo Chigi e il riconoscimento del Governo

Dopo la visita in Vaticano, la delegazione azzurra si è diretta a Palazzo Chigi per un incontro privato con la premier Giorgia Meloni. Sofia Goggia ha raccontato che la premier ha stretto la mano a tutti, complimentandosi e esortandoli a proseguire nelle loro battaglie personali e sportive. Arianna Fontana ha aggiunto che lo sport è una vera e propria scuola di vita, esprimendo apprezzamento per il riconoscimento di questo valore da parte del Governo.

Durante l'incontro, gli atleti hanno firmato il tricolore, e la premier ha consegnato loro un cofanetto contenente anch'esso il tricolore, prima che lasciassero la piazza tra gli applausi dei tifosi.

La giornata ha rappresentato un momento di profondo significato per gli atleti e per l'intero movimento sportivo italiano, riaffermando il ruolo dello sport come potente veicolo di valori universali e di coesione sociale.