Jannik Sinner continua la sua straordinaria stagione confermandosi protagonista assoluto anche al Mutua Madrid Open. In un match insolitamente iniziato alle 11 del mattino, il tennista italiano ha superato Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5, conquistando la ventesima vittoria consecutiva e tornando ai quarti di finale del prestigioso torneo spagnolo per la seconda volta negli ultimi tre anni.

Il ventiquattrenne italiano, attuale numero uno del mondo, ha così esteso la sua impressionante striscia vincente nei tornei ATP Masters 1000 a ben 25 partite, dopo aver trionfato nelle recenti edizioni di Parigi, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo.

Con questo successo, Sinner si afferma anche come il secondo giocatore nella storia, dopo Novak Djokovic (nel 2011 e 2015), a vincere le prime venti partite stagionali nei Masters 1000, un traguardo di assoluto prestigio.

Dominio e solidità contro Norrie

Nel confronto con Norrie, Sinner ha mostrato una grande autorità al servizio, mettendo a segno otto ace contro un solo doppio fallo e mantenendo una percentuale di prime palle del 62%. L’azzurro ha perso appena sei punti con la prima di servizio, dimostrando lucidità e controllo nei momenti chiave dell’incontro. "Abbastanza insolito [l’orario di inizio] per me. Non so l’ultima volta che ho giocato alle 11. Per me non importa l’orario, cerco sempre di dare il massimo… Dal mio punto di vista è stata una buona prestazione oggi", ha dichiarato Sinner al termine della partita, sottolineando la sua capacità di adattamento.

Nel primo set, l’italiano ha strappato il servizio a Norrie per il 2-1 e ha consolidato il vantaggio grazie anche a un efficace serve and volley. Dopo un secondo break per il 4-1, Sinner ha chiuso il set con determinazione. "Abbiamo praticato nell’ultimo torneo, entrambi sapevamo cosa aspettarci. Mi sembra di aver servito bene nei momenti importanti. Sono molto felice di essere di nuovo nei quarti. È un torneo che non ho giocato molto, quindi significa molto per me e sono contento di aver vinto in due set", ha aggiunto l’azzurro, evidenziando l'importanza di questo risultato.

Una stagione da record e i numeri che contano

Il secondo set ha presentato una maggiore resistenza da parte di Norrie, che è riuscito a recuperare un break e a mantenere l’equilibrio fino al 5-5.

Sinner, tuttavia, ha saputo sfruttare gli errori dell’avversario nei momenti decisivi, chiudendo la partita in un’ora e ventisei minuti. Grazie a questa vittoria, Sinner ha raggiunto un record stagionale di 27 successi e solo due sconfitte, confermando una continuità di rendimento impressionante. Nelle ultime 44 partite disputate, l’italiano ha ottenuto 42 vittorie e, nei Masters 1000, ha vinto 50 set su 52 giocati, con una percentuale di successi nei set superiore al 96%.

Il prossimo avversario di Sinner sarà il vincente tra il giovane spagnolo Rafael Jodar e Vit Kopriva, con l’obiettivo di conquistare un posto in semifinale e proseguire la sua corsa verso un nuovo titolo Masters 1000, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel circuito.