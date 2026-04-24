Jannik Sinner si prepara al suo debutto nel prestigioso ATP Masters 1000 di Madrid, il secondo appuntamento sulla terra battuta dopo Montecarlo. L'azzurro scenderà in campo per il secondo turno contro il tennista francese Benjamin Bonzi. L'incontro, attesissimo dagli appassionati, si disputerà sul campo centrale Manolo Santana e non avrà inizio prima delle ore 16.

La partecipazione di Sinner al torneo spagnolo è stata oggetto di alcuni dubbi, legati alla sua condizione fisica in vista dei prossimi impegni cruciali a Roma e, soprattutto, al Roland Garros.

Tuttavia, il suo coach, Simone Vagnozzi, ha prontamente rassicurato tutti, sottolineando l'ottima preparazione fisica e mentale del campione. Secondo le dichiarazioni, Sinner è pienamente pronto ad affrontare senza problemi la serie di tornei che lo attendono.

Sinner-Bonzi: i precedenti in campo

Quello di Madrid segnerà il quarto confronto in carriera tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi. Finora, il bilancio è nettamente a favore dell'italiano, che ha conquistato la vittoria in tutti e tre i precedenti incontri. Tra questi, spicca l'unico match disputato sulla terra battuta, al Roland Garros nel 2020, dove Sinner si impose con un netto 6-2, 6-4, 6-4.

Il tennista francese Benjamin Bonzi, attualmente numero 104 del ranking mondiale, ha raggiunto il secondo turno del torneo di Madrid superando il connazionale Titouan Droguet con il punteggio di 2-1.

Per Sinner, invece, l'obiettivo è ambizioso: l'azzurro è a caccia del suo quinto Masters 1000 consecutivo, il quarto in questa stagione 2026 e il primo nella capitale spagnola, un traguardo che dimostrerebbe ulteriormente la sua supremazia nel circuito.

Il programma della giornata sul campo Manolo Santana prenderà il via alle ore 11 con due sfide di singolare femminile: la cinese Zheng affronterà la statunitense Kenin, mentre la rumena Ruse si misurerà con la kazaka Rybakina. L'incontro tra Sinner e Bonzi sarà il terzo match in programma, garantendo un'emozionante chiusura della sessione diurna.

Dove seguire Sinner-Bonzi e i dettagli dei precedenti

Il match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, con la possibilità di seguirlo anche in streaming tramite la piattaforma NOW.

Bonzi cercherà di interrompere la sua serie negativa contro l'azzurro, che finora ha sempre avuto la meglio nei loro scontri diretti.

I dettagli dei precedenti incontri confermano il dominio di Sinner: nel 2023, a Rotterdam, l'italiano vinse con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1. Nel 2022, a Indian Wells, Sinner si impose per 7-6, 3-6, 6-4. Come già menzionato, il primo confronto risale al 2020 al Roland Garros, con la vittoria di Sinner per 6-2, 6-4, 6-4.

La decisione di Sinner di affrontare consecutivamente i tornei di Madrid, Roma e Parigi evidenzia la sua determinazione a mantenere un alto ritmo competitivo. Il torneo di Madrid si configura quindi come un banco di prova fondamentale e un'importante tappa di preparazione in vista dei prossimi e decisivi appuntamenti sulla terra rossa.