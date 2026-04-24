Il Kip Keino Classic Grand Prix, seconda tappa del World Continental Tour di livello gold, anima oggi Nairobi, capitale del Kenya, richiamando in pista alcune delle più grandi stelle dell'atletica mondiale. Questo meeting di grande tradizione, attesissimo nel calendario internazionale all'aperto, vedrà la partecipazione di nomi illustri come Ferdinand Omanyala, Emmanuel Wanyonyi, Gabby Thomas, Ethan Katzberg e Camryn Rogers. L'evento si svolge su un nuovo impianto, con un programma che si estende dal pomeriggio alla sera, promettendo spettacolo e molte scintille.

Il velocista kenyano Ferdinand Omanyala è particolarmente atteso sui 100 metri, dopo aver già registrato un tempo di 9.98 ad Addis Abeba. Emmanuel Wanyonyi, campione olimpico e mondiale, si cimenterà invece nei 1500 metri, una distanza insolita rispetto al suo abituale doppio giro di pista. Tra le donne, la statunitense Gabby Thomas, tre volte medaglia d'oro olimpica e mondiale, sarà in gara nei 100 metri, forte della sua recente doppietta ad Addis Abeba. Nel lancio del martello, tutti gli occhi saranno puntati sui canadesi Ethan Katzberg e Camryn Rogers, entrambi detentori del titolo iridato. Rogers torna a Nairobi per difendere la sua corona, dopo aver migliorato il record nordamericano all'inizio del mese, mentre Katzberg cercherà il secondo successo consecutivo.

Programma e copertura televisiva

Il calendario del Kip Keino Classic prevede una giornata ricca di competizioni di alto livello. Si inizia con il lancio del martello maschile alle 14.45, seguito dai 400 ostacoli maschili alle 15.35, fino ai 100 metri maschili che concluderanno la manifestazione alle 18.52. Il programma include anche i 3000 siepi femminili, i 5000 metri maschili, il salto in lungo femminile e le gare dei 200 metri maschili e femminili. L'evento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle ore 17.00, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Gli orari indicati sono italiani, mentre in Kenya sono un'ora avanti.

Non sono presenti atleti italiani in gara in questa edizione. Il meeting si distingue per la presenza di numerosi campioni internazionali, tra cui la statunitense Janee' Kassanavoid nel martello, il giamaicano Bryan Levell nei 200 metri e la kenyana Mercy Oketch nei 400 metri femminili. La manifestazione si svolge su una pista rinnovata e introduce la tecnologia wavelight, elementi che promettono prestazioni di rilievo.

Le stelle in gara e le sfide principali

Il Kip Keino Classic si conferma un appuntamento di punta del circuito World Continental Tour gold. Oltre ai già menzionati campioni, il programma vedrà sfidarsi atleti del calibro di Maia McCoy, Cambrea Sturgis e Millicent Ndoro nei 100 metri femminili.

Nel martello maschile, la competizione si arricchirà con la presenza di Mykhalio Kokhan e Mostafa Elgamel. I 400 metri maschili promettono una battaglia avvincente con Muzala Samukonga, Zakithi Nene e Brian Faust, mentre negli 800 metri femminili la kenyana Lilian Odira affronterà le etiopi Nigist Getachew e Habtam Gebeyehu. Nel salto in lungo femminile, Tionna Tobias e Marthe Koala si contenderanno la vittoria, mentre nel giavellotto maschile spiccano Julius Yego, Timothy Herman e Thomas Rohler. Giunto alla sua settima edizione, il meeting di Nairobi ha spesso fatto da palcoscenico per la realizzazione di record nazionali e continentali. L'edizione 2026 si preannuncia particolarmente competitiva, con un parterre di campioni olimpici e mondiali pronti a offrire emozioni e risultati di alto livello al pubblico locale e internazionale.